“Comí mucha mierda, me faltaron el respeto”: la última gran polémica de Emiliano Vecchio

Una nueva polémica está protagonizando en Argentina el controvertido futbolista Emiliano Vecchio, de buenos pasos por el fútbol chileno en Colo Colo y Unión Española. El fin de semana se filtraron unos audios de WhatsApp en los que destroza a la dirigencia de Rosario Central, su actual club.

Según constata TyC Sports, el “Gordo” se descargó en dichos audios ante la decisión de la dirigencia de declaralo como jugador prescindible, pese a ser el capitán del equipo. “Me quedo jugando en reserva si quieren, en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Estoy bien, bárbaro”, dijo.

“Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron”, continuó.

Emiliano Vecchio con la camiseta de Colo Colo (Photosport)

Del mimo modo, Vecchio lanzó que “yo en estos días, lunes o martes, voy a hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que está pasando”.

“A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número 2 (Ricardo Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste”, agregó.

La misma publicación también dio cuenta de un audio de uno de los dirigentes aludidos por Vecchio, Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central. “Estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El ‘Gordo’ es como (Ricardo) Centurión, pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo, pero lo aclaro, no vengan a quejarse después que es quilombero a cuatro manos”, tiró el directivo “canalla”.