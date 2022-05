Exguardaespaldas de Arturo Vidal ofrece sus servicos entre 60 y 100 mil pesos: “Estoy preparado para todo”

Quienes ha seguido los movimientos de Arturo Vidal cuando anda por nuestro país, seguramente en varias ocasiones vieron a Gabriel Marrero, venezolano que por casi 10 años fue el guardaespaldas del actual futbolista del Inter de Milán, pero que hace algunas semanas decidió hacer un cambio y lanzarse como independiente.

“Es una muy buena persona, le deseo lo mejor, y a su familia también, pero hace tiempo tenía ganas de probar suerte de forma individual, y ahora tengo la posibilidad”, contó al respecto el propio Marrero, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Marrero, quien en su natal Venezuela incluso fue escolta de Hugo Chávez, explicó que “tengo un pequeño grupo de seguridad. Soy escolta de algunos artistas urbanos como Jairo Vera, empresarios, y gente común y corriente que me pide el servicio de seguridad”.

Respecto a sus servicios, Marrero detalló que “he trabajado en cumpleaños infantiles, matrimonios, fiestas de adolescentes, en reuniones sociales en restaurantes. Ahora con esto de la inseguridad que hay en las calles, todo el que lo desee puede tener su escolta, si es que así lo desea. Todo depende del servicio que requiera el cliente”.

“Mi trabajo consiste en detectar amenazas, defender a la persona físicamente, y minimizar riesgos. Mantenerme en alerta siempre a la persona que estoy cuidando y hacerle frente a toda clase de conflictos. Seguir a mi protegido en sus actividades diarias y en su vida social”, agregó.

Pero el exescolta de Arturo Vidal también ofrece otro tipo de servicios, para asuntos más puntuales. “Me han llamado personas que han ido a bancos a depositar una gran suma de dinero. También he acompañado a jefe de obras de construcciones que van a retirar dinero para los sueldos de los trabajadores. O he escoltado a personas que han ido a vender o comprar el auto. No son famosos ni nada, es gente común que quiere simplemente más protegida y tranquila por todo este tema de la violencia que se ha incrementado mucho”, dijo.

“Después de nueve años con Arturo Vidal, siempre he entregado un gran servicio. Tengo conocimiento en combate cuepro a cuerpo, contextura gruesa y mucha preparación. He hecho cursos en primeros auxilios en la Asamblea Chilena de Seguridad y estoy preparado para todo”, cerró.