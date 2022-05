Jaime García y su manejo de los jugadores en Ñublense: “Trato de cuando se me salen de la línea, enderezarlos, de pegarles una palmadita”

Tras lograr un sólido triunfo por 3-1 como visita ante Huachipato en el CAP, Ñublense se mantiene firme en la pelea en la parte alta, ubicándose, de momento, en el, segundo lugar de la tabla con 25 puntos -junto a Unión Española- a solo dos de distancia de líder Colo Colo.

El gran artítice de esta sorprendente campaña de los chillanejos es su director técnico Jaime García, quien ha cautivado al medio futbolístico chileno tanto con el juego que demuestra en cancha su equipo, como con el manejo de sus jugadores.

Justamente sobre este último punto, el propio García declaró lo siguiente en conferencia de prensa: “Sobre la presión, yo intento que mis jugadores me jueguen tranquilos, de yo traspasar el papel de que no se me crean el cuento. Son unos niños que valen, una línea que es muy delgada”.

Jaime García (Photosport)

“Trato de cuando se me salen de la línea, enderezarlos, de pegarles una palmadita porque el jugador es así, el jugador es de reto, es de enojo, hay jugadores que se molestan con el técnico, tiene alegrías con el técnico, los que juegan o los que no son citados”, agregó.

En cuanto a los elogios que él mismo ha recibido, García puso mesura y estableció que “me equivoco, como todo el mundo, pero mi equivocación va destinada para lo mejor para los que entran, para mí todos son importantes. Creo en el matiz y la personalidad que le he dado a estos locos lindos, que me encantan y que les digo que disfruten, que si pierden el que se va a ir soy yo”.

“A mí me encanta que vayan resolviendo situaciones, empatando, ganando, y ellos juegan con respeto hacia el rival, y eso me encanta. Desde el primer minuto tienen un absoluto respeto a los rivales”, cerró.