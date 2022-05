“El club se va a pronunciar sobre ese tema”: el nuevo lío legal de Byron Castillo en Ecuador

Byron Castillo, jugador que por estos días concentra las miradas del medio futbolístico internacional a raíz de la denuncia de Chile contra la FEF ante la FIFA, enfrenta un nuevo lío legal en Ecuador.

Este asunto quedó en evidencia por la sorpresiva ausencia de Castillo en la nómina de Barcelona SC para enfrentar a Metropolitanos, en condición de visitante por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin problemas físicos ni una suspensión de por medio, Castillo quedó fuera de la convocatoria del DT Jorge Célico para el duelo que se jugó ayer jueves en Caracas y que terminó igualado 2-2.

Byron Castillo / Photosport

La situación llamó la atención de la prensa ecuatoriana, por lo que fue tema de consulta obligada para Célico en su conferencia post partido en Venezuela.

“Lo único que puedo decir sobre el tema de Byron Castillo, con toda sinceridad, es que el club se va a pronunciar sobre ese tema. No estoy en condiciones de hablar del jugador, de verdad, no me corresponde”, fueron las palabras del DT de Barcelona al ser consultado por la sorpresiva ausencia del lateral derecho.

“Juicio de alimentos con presunción de paternidad”

Posteriormente, en la prensa ecuatoriana se dio a conocer el motivo extrafutbolístico por el que Byron Castillo no pudo viajar a Caracas junto a sus compañeros de equipo.

El diario El Comercio informó que Castillo no formó parte de la delegación de Barcelona SC por un juicio de pensión alimenticia.

“El juicio de alimentos con presunción de paternidad se registró en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia, con sede en el cantón Rumiñahui, bajo el número 17205-2022-00211, el 21 de febrero del 2022″, detalló el citado medio.

“El proceso se admitió en marzo, por la jueza Jackeline Patricia Meza Mera y se determinó que el deportista debía cancelar USD 119,33 mensuales, como pensión provisional, a favor de la parte demandante”, agregó.