“Era muy importante para sacarme esa espina”: Paulo Díaz revela la revancha que vivió en el triunfo ante Colo Colo

Paulo Díaz vivió una feliz jornada en el arrollador triunfo 4-0 de River Plate sobre Colo Colo en Buenos Aires, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El defensa chileno volvió a brindarle seguridad al equipo de Marcelo Gallardo y por primera vez portó la jineta de capitán de la “Banda Sangre”.

Esta gran actuación del seleccionado nacional se dio una semana después de la fatídica derrota ante Tigre, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina, cuando River cayó por 2-1 con un grosero error del chileno.

Por lo dicho, en sus declaraciones posteriores a la victoria sobre Colo Colo, Díaz reconoció que vivió una revancha personal. “Pensé mucho en el error de la jugada de ese partido (ante Tigre). Esa noche y la siguiente. Uno nunca quiere que pase, pero puede pasar”, expresó.

Al “Mago” no le gustó que el DT albo hablara de una presunta desconcentración por los incidentes que retrasaron el inicio del segundo tiempo. 👇 Posted by Publimetro Deportes on Friday, May 20, 2022

“El partido de hoy con Colo Colo era muy importante para sacarme esa espina y poder demostrar la seguridad que le doy al equipo”, agregó.

Por otro lado, el futbolista formado en Palestino manifestó su profundo orgullo por portar la jineta de capitán del poderoso River. “Me buscó Marcelo Gallardo y me dijo que yo iba a ser capitán. Obviamente uno lucha por esto, uno siempre quiere ser reconocido, esta vez me tocó portar la jineta de capitán y pienso que mi padre y todos deben estar orgullosos”, declaró.

En la misma línea, Paulo Díaz recalcó lo bien que se siente en el conjunto “millonario”. “Ha sido en el equipo en el que más tiempo he estado. Me siento cómodo, he tenido regularidad y muchos partidos jugados. A uno le agrada pelear todo. Eso es lo primordial”, estableció.