“Toby” Vega revienta a Maxi Falcón: “Llegaba tarde y al salir jugando no lo hizo bien”

En su habitual espacio de calificaciones en “Todos Somos Técnicos”, Marcelo “Toby” Vega no tuvo piedad con Maximiliano Falcón, a quien apuntó como “el peor” de Colo Colo en la durísima derrota 4-0 ante River Plate en Buenos Aires, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

El mundialista en Francia 1998 calificó con un 1,0 el desempeño del “Peluca” en el Monumental de Núñez y entregó el siguiente comentario para argumentar dicha nota: “El peor. Los hinchas lo quieren demasiado, tiene muy buenos partidos pero hoy no estuvo a la altura, especialmente en la marca”.

“Llegaba tarde y al salir jugando no lo hizo bien. No fue su gran partido junto con Amor. Dieron muchas facilidades. Podría haber sido un 6-0 ó 7-0 fácil”, complementó.

Al “Mago” no le gustó que el DT albo hablara de una presunta desconcentración por los incidentes que retrasaron el inicio del segundo tiempo. 👇 Posted by Publimetro Deportes on Friday, May 20, 2022

El segundo peor calficiado por Vega fue Emiliano Amor, compañero en el centro de la zaga de Falcón, a quien le puso una nota 1,5. “No sé si está jugando lesionado o está mal físicamente, viene jugando todos los partidos. Hoy no estaba al nivel que uno acostumbra verlo, claro, estaban jugando contra River y se notan mucho sus errores, especialmente en la marca por la velocidad de los otros jugadores”, estableció.

Otro de los puntos bajos del “Cacique” según el exseleccionado nacional fue Leonardo Gil, a quien calificó con un 2,5. “Un chico que termina corriendo más que jugando, y se nota mucho cuando tienen que jugar contra equipos como River o los brasileños, trata de hacer cosas y no es su puesto. El pase filtrado no lo entiende y lo sacan siempre, cuarto partido. No fue el partido, y no solamente de él. Lo sacan y pareciera que es culpa de él, pero no es su puesto. Debería jugar más de atrás”, dijo Vega sobre el “Colo”.

En contraparte, al único que entregó una buena calificación fue a Brayan Cortés. “Si no es por él yo creo que River podría haber hecho al menos un par de goles más”, dijo el actual rostro de TNT Sports sobre el arquero, a quien le otorgó un 6,0.