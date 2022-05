Luis Jiménez se despide del fútbol profesional este domingo: “Me voy tranquilo con lo logrado en mi carrera”

Luis “Mago” Jiménez anunció este viernes su retiro del fútbol profesional, siendo su último partido este domino junto a su actual club “Palestino”.

El volante de 37 años, escribió unas palabras en su cuenta de Instagram. “A todos mis amigos e hinchas de Palestino, me gustaría contarles que este domingo será mi último partido en La Cisterna. Quiero agradecer el infinito cariño que recibí en el club por parte de todos los profesionales e hinchas que forman parte de este y a todos quienes me acompañaron en esta aventura. Sin ustedes no hubiera sido lo mismo”.

En la misma línea, agregó que “si bien es una decisión difícil, este para mí es un muy buen momento personal y me voy tranquilo con lo logrado en mi carrera. Y aunque se acaba mi etapa como futbolista profesional, continua el hincha de Palestino que siempre fui y les prometo que seguiré disfrutando de cada triunfo”.

Cabe recordar que su último encuentro futbolístico será este domingo, a las 12:00 horas, ante Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Al mismo tiempo, el club también le dedicó un tierno mensaje: “Un grande vive sus últimos días con la camiseta tricolor y la despedida debe estar a la altura”.

“Nuestro capitán, Luis Jiménez, jugará este domingo su último partido en La Cisterna”, e invitaron a los hinchas a asistir a este encuentro.

Finalmente, utilizaron un hashtag como agradecimiento por toda la entrega del volante al equipo de sus amores, “#GraciasMago”.