Gustavo Quinteros: “Les regalamos el primer gol, no nos llegaron casi nunca”

Colo Colo empató ante O’Higgins por la cuenta mínima, en un encuentro bastante accidentado para el Cacique. El trámite del juego fue marcado por el grosero error de Brayan Cortés para la apertura de la cuenta y la expulsión de Gabriel Costa antes de los 10 minutos de juego.

Tras el partido, el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, hizo su análisis de lo ocurrido: “Les regalamos el primer gol con un error terrible que lamentablemente nos sucedió, si no, no hubiésemos tenido ningún problema, porque no nos llegaron casi nunca y nos defendimos bien aún con un hombre menos”, comentó a TNT Sports.

También fue bastante autocrítico: “No tuvimos profundidad, pero tampoco nos llegaron con peligro. El segundo tiempo fue todo de Colo Colo. Tuvimos más opciones claras para definir el partido”, explicó.

“Tuvimos que modificar todo porque los centrales titulares no estaban, ni los jugadores que teníamos que dosificar para el día miércoles. Cuidamos a todos, menos a Esteban Pávez”, agregó.

Finalmente, anticipó el cierre del grupo F en Copa Libertadores: “Ahora nos queda ganar. Tuvimos un mal segundo tiempo ante River Plate, así que saldremos a ganar, ojalá lo podamos conseguir”, concluyó.