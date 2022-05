Jaime García descifra a Patricio Rubio: “Es un niño chico que lo he aprendido a entender”

Ñublense sonríe. En el cierre de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022, el equipo de Chillán venció por 3-1 como local a Curicó Unido y quedó en la cima de la tabla de posiciones, junto a Colo Colo y Unión Española.

La gran figura de la victoria de los chillanejos fue Patricio Rubio, quien se matriculó con dos goles y recibió particulares elogios de su DT, Jaime García, quien ha logrado recuperar la mejor versión del exdelantero de Universidad de Chile y Unión Española, entre otros clubes.

“Hay que estar encima de Patito, es un niño chico que lo he aprendido a entender. Él ha tenido paciencia conmigo, yo también soy difícil y creo que ha ido madurando”, declaró el entrenador de Ñublense, en las declaraciones post partido en la transmisión oficial de TNT Sports.

Jaime García (AgenciaUNO)

“Estoy muy contento, me ha servido mucho, está al servicio mío y eso es lo más importante. Todos los jugadores, sin importar la trayectoria, deben estar al servicio del club”, complementó.

Además del doblete de ayer domingo ante Curicó, Patricio Rubio registra otros dos goles en la campaña de Ñublense en el Campeonato 2022. En la fecha 14 marcó un tanto en el triunfo 3-1 sobre Huachipato como visita, mientras que en la fecha 3 aportó una conquista en la victoria 3-2 en casa ante la U.

“Esto tampoco nos va a volver locos”

Por otro lado, Jaime García se refirió al buen momento a nivel general que vive Ñublense dando pelea en la cima del Campeonato. Al ser consultado por cómo viv este presente, su respuesta fue la siguiente: “Tranquilo. No pasa nada. En los malos momentos que he tenido he sido el mismo, esto tampoco nos va a volver locos. Yo soy el líder, tienen que ver a un tipo equilibrado. Si me ven volverme loco, hacen lo mismo”.

“Esto es de la gente, se ha demostrado el cariño y es recíproco. Los jugadores luchan y la mojan en cada partido. Estoy muy contento por todo este momento, viene Colo Colo, un rival muy difícil. Hoy nos costó, jugamos contra un gran equipo, muy sólido y con uno menos, pero marcamos cuando había que marcar”, agregó.

Tal como señaló García en sus declaraciones, el próximo rival de Ñublense será Colo Colo, el lunes 30 de mayo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en el cierre de la primera ronda del Campeonato Nacional 2022.