Así juega Nayel Mehssatou, la gran sorpresa en la nómina de la Roja: “Es un volante como César Fuentes, pero tiene el perfil de lateral derecho”

Nayel Mehssatou Sepúlveda irrumpió como la gran sorpresa en la reciente nómina de la Roja, para los partidos amistosos en Corea del Sur y Japón. El futbolista de 19 años nacido en Bruselas, capital de Bélgica, es un nombre relativamente nuevo para el medio futbolístico nacional, sin embargo ya cuenta con pasos a nivel selección.

El jugador formado en el Anderlecht y que actualmente se desempeña en el KV Kortrijk, de la primera división de Bélgica, trabajó con la Roja Sub 17 bajo el mandato de Hernán Caputto y Cristián Leiva, con miras a la participación en el Mundial de dicha categoría que se llevó a cabo en Brasil, en 2019.

“Nayel llegó por primera vez al país en 2019, cuando dirigía la Sub 17 Hernán Caputtto. Venía invitado a la Selección, pero se lesionó y no pudo jugar. Después cuando asumí, antes del Mundial de Brasil, aprovechamos de llevarlo a una gira que hicimos por España. Jugó el primer partido contra Rayo Vallecano. Ahí hablé con su madre y su padre. A un mes del Mundial, decidimos liberarlo porque estaba indeciso sobre qué hacer, los padres también estaban en la duda. No lo tenían definido. No sabían si se dedicaría al fútbol y si iba a jugar por Marruecos, Bélgica o Chile, porque la madre es chilena y el padre marroquí”, contó al respecto Cristián Leiva, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Nayel Mehssatou jugando un amistoso con la Sub 17 de Chile en 2019 (@LaRoja)

“Participó en la primera parte de la gira y nos dejó muy buena impresión. Era un chico que hablaba muy poco español, casi nada. En ese tiempo estaba en el Anderlecht, aunque ahora se fue a préstamo y ha jugado en primera división, por lo que es una buena opción para Chile”, agregó.

Respecto a las características como futbolista de Nayel Mehssatou Sepúlveda, el “Flaco” Leiva comentó que “tiene un perfil derecho, con muy buena técnica. Con nosotros jugó de lateral derecho, pero también lo hacía de volante por la derecha. Notamos que tiene muy buena visión de juego y manejo del balón”.

“Es un volante como César Fuentes, de Colo Colo, pero tiene el perfil de lateral derecho. Podría decir que tiene buena pegada y es un buen lanzador de centros. Es una mezcla entre Isla y Aránguiz. Tiene muy buena técnica y buen pie. En todo caso, Charles no jugó nunca de lateral, pero por el físico podría ser. No es tan grande. Nayel es muy joven todavía, por lo que todavía no se podría comprar con los grandes”, complementó.