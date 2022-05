“Chiqui” Cordero, el “veterano” de Ñublense: “Tenemos que darles el ejemplo a los más chicos, para que sean más profesionales que nosotros”

Con 34 años, Fernando Cordero es el jugador más veterano de Ñublense. Formado en Unión Española, y con un largo paso por Universidad Católica, hoy aporta la voz de la experiencia en unos chillanejos que son punteros del Campeonato Nacional junto a los “hispanos” y a Colo Colo, y donde destacan jóvenes como Branco Provoste, Nicolás Guerra y Alexander Aravena, ex “albo”, ex “azul” y ex “cruzado”, respectivamente.

“Si bien hay varios jugadores que han estado en equipos ‘grandes’, aquí hay una mixtura”, describe el carrilero izquierdo. “Hay muchos juveniles, algunos que vienen de esos clubes, a los que tratamos de inculcarles que se puede apostar a ganar siempre y pelear arriba, que ellos pueden estar a la altura”, complementa.

El zurdo repasa su propio pasado para aplicarlo al presente. “Uno toma la experiencia que tuvo. A mí me tocó compartir con el “Milo” (Mirosevic) y el “Huaso” (Álvarez), y en mis inicios con “Manolo” (Neira), el “Coto” (Sierra) y Pedro Reyes, todos campeones en algún momento. Uno quiere inculcar a los jóvenes que es difícil, porque uno siempre quiere jugar, pero que si al equipo le va bien, se empiezan a fijar en ti”, explica.

En la misma línea de traspasar las experiencias, el ex Unión La Calera cuenta la dinámica que se da hoy en el plantel de los “Diablos Rojos”. “Nosotros tenemos que darles el ejemplo a los más chicos, nunca restarnos de un entrenamiento y llegar una hora antes, para que ellos mismos sean más profesionales que nosotros”, advierte.

Por este mix positivo que se está generando en el conjunto comandado por Jaime García, el “Chiqui” no se anda con chicas, no se conforma con lo hecho hasta ahora y piensa en grande. “No estamos para apostar a clasificar a una copa Sudamericana o Libertadores, sino a ser campeones, es el pensamiento de todos. Estamos todos compenetrados y unidos, no hay otro objetivo que el título, porque hay equipo para hacerlo”, avisa.