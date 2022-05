Guarello crítico con la nómina de la Roja: “Uno se pregunta quién manda aquí, cuáles son los criterios”

Guarello dice que no se entiende la nómina de Medel (Photosport)

Ante la nómina de la Roja que se dio a conocer durante la tarde del lunes, el periodista Juan Cristóbal Guarello mostró una opinión crítica, tanto por la conformación de la lista en sí misma, como también por el contexto de ausencia de un DT titular que impera hoy en la Selección.

“Me parece una nómina rara. No entiendo cuál es el objetivo, porque si el objetivo es proyectar jugadores, no se entiende que no estén Bastián Yáñez, (Víctor) Méndez o (Víctor) Dávila”, comentó Guarello en la edición de este martes de “Los Tenores”.

Tras ello, el panelista del programa deportivo de Radio ADN apuntó a la influencia del empresario Fernando Felicevich. “Daniel González está bien, es un jugador de proyección, pero resulta que firma con Vibra (empresa de Felicevich) e inmediatamente aparece en la Selección. Diego Valencia, no estuvo, no estuvo y no estuvo, pero firma con vibra y a la Selección inmediatamente”, sostuvo.

Bastián Yáñez (Photosport)

“Lo de Ronnie Fernández no lo entiendo muy bien, tal vez de emergencia en algún momento, pero no ahora pensando en la proyección. Y si es proyección, por qué está Medel”, continuó.

Tras ello, retomó los casos de Víctor Méndez y Bastián Yáñez, pilares de la buena campaña de Unión Española, quienes son manejados por el agente Pablo Lecler. “Los jugadores de Unión Española, que son todos del mismo representante... En la cancha Méndez y Yáñez se lo ganaron, no tiene sentido que no estén, no hay mucha explicación”, dijo.

Posteriormente, puso sobre la mesa el nombre de otro jugador del corral de Felicevich. “No se entiende a Zacarías López, que también es de Vibra, que aparece en todas las nóminas, y que es un buen arquero, pero que en la realidad del momento, en la fotografía actual del fútbol chile, ¿es el mejor tercer arquero que hay?”, estableció.

Nómina sin DT

Por otro lado, Juan Cristóbal Guarello mostró sus cuestionamientos en cuanto a forma y contexto de la última nómina de la Roja, dado que aún no existe un DT titular y que el propio director deportivo nacional, Francis Cagigao, fue categórico al negarse a la posibilidad de un interinato liderato por el entrenador de la Sub 20, Patricio Ormazábal.

“Si va a firmar ahora el nuevo director técnico, cómo va a firmar un entrenador con nómina en la mano”, planteó.

“Al final uno se pregunta quién manda aquí, cuáles son los criterios. Cagigao dice que por ningún motivo va a haber un técnico interino, pero al final no se sabe quién va a dirigir en esta gira. La nómina ya la hicieron”, complementó.