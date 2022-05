Nelson Tapia, el chileno que mejor conoce a Byron Castillo: “Es un tipo muy transparente, no es bueno que viva esta situación”

En el mundo del fútbol se puede afirmar que el chileno que mejor conoce a Byron Castillo es Nelson Tapia, pues el mundialista con la Roja en Francia 1998 formó parte del cuerpo técnico de Barcelona SC en 2019, incluso fue DT interino del elenco de Guayaquil en dicha temporada.

En ese escenario, para el exarquero resulta incómodo hablar sobre la denuncia que realizó Chile ante la FIFA por el caso Byron Castillo, la que podría derivar en una eliminación por secretaría de la “Tri”.

“La situación se la puede sentir incómoda, yo dirigí a Byron en el 2019, lo conozco. Soy chileno, trabajo en Ecuador, me mantengo al margen, la opinión la debe tener la FIFA, no sé si es correcto o no lo que hace Chile”, declaró Tapia en el podcast “Pelotazo al Vacío”, del periodista Jorge Gómez.

Nelson Tapia trabajó en Barcelona SC (Twitter)

Tapia, quien actualmente es DT del Libertad Fútbol Club de la Serie B de Ecuador, sostuvo que disputar una clasificación a un Mundial a través del escritorio “no es lo ideal, parece que quieren algo de una u otra forma, no es lo más correcto, por eso no me hago partícipe de esto, estoy trabajando acá y me han tratado muy bien, prefiero mantenerme al margen”.

Al hablar directamente sobre Byron Castillo, el excapitán de la selección chilena comentó que “tengo la mejor impresión de él, como jugador y persona, es uno de los mejores laterales con proyección del fútbol ecuatoriano, es un tipo muy transparente, no es bueno que viva esta situación ni para ningún otro jugador, no la debe estar pasando bien”.

Por lo dicho, Nelson Tapia remarcó que “me parece que siempre que hay que ganar en cancha, es muy incómodo hablar de la situación, tengo mucho respeto al fútbol chileno, ecuatoriano, y no es bueno que pase esto”.