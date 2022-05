Colo Colo golpea la mesa: “No los queremos más en el Estadio Monumental”

A horas del trascendental duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores en el Estadio Monumental, Colo Colo volvió a pronunciarse por la ausencia de público para este compromiso y golpeó la mesa ante los hechos de violencia protagonizados por hinchas que decantaron en el castigo de jugar a puertas cerradas.

“Hoy nos jugamos el paso a la siguient fase de la Copa Libertadores en una situación que nuestro club y nuestro plantel no merece. Nuestro Estadio Monumental estará vacío y nuestros jugadores deberán luchar por 90 minutos sin el apoyo permanente de su hinchada que desde las graderías hace sentir fuerte nuestra localía a los rivales que nos visitan”, partió manifestando el “Cacique” a través de un comunicado.

“Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán postergados. Esperamos celebrar y seguir avanzando en el torneo porque nuestro sueño está intacto. Pero lamentamos que un grupo de mal llamados hinchas nos priven de vivir juntos este momento”, agregó.

Mientras tanto, en Italia aseguran que Arturo Vidal “tiene que elegir entre Colo Colo y Flamengo”.👇 Posted by Publimetro Deportes on Wednesday, May 25, 2022

En la misma línea, Colo Colo estableció que “el apoyo incondicional debe ser permanente. Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes en el fútbol. No son los que se suben a lugares que no están permitidos, ni los que agreden al hincha rival, ni los que dañan nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones. Menos aún los que ingresan por medio de avalanchas poniendo en riesgo a todo el resto, especialmente niños y familias que también son parte de la fiesta. No son los que lanzan objetos a la cancha e ingresan fuegos artificiales no permitidos. A esas personas, sencillamente no los queremos más en el Estadio Monumental”.

Además, el conjunto de Macul sostuvo que “trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos hinchas y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. Sabemos que serán millones los que desde sus casas estarán apoyando al equipo”.