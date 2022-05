La historia detrás de la “abuela árbitra” de Linares que se hizo viral en redes sociales

A través de redes sociales, se hizo viral un registro captado en medio de un partido de fútbol amateur, donde el cotejo era dirigido por una veterana mujer árbitra, a quien los internautas bautizaron como la “abuela árbitro”.

Fue así que el registro circuló por varias páginas de memes y deportes, hasta que el periódico Las Últimas Noticias, logró dar con el paradero de la colegiada en cuestión.

Se trata de Patricia Labraña, una mujer de 58 años de Linares, región del Maule y que lleva una década dirigiendo en el fútbol amateur.

“Llevo 10 años arbitrando y se me ocurrió meterme a las ‘patas de los caballos’. Cuando nació mi hija Arlette dejé de jugar, pero se me dio la oportunidad de hacer un curso de arbitraje y lo tomé. Me fue bien”, señaló Labraña a LUN.

La jueza señala que su principal característica es su carácter, algo que pudo verse en el video viralizado en redes.

“Si no me pongo firme, a una la pasan a llevar. Pero también trato de manejar los partidos, porque si me aplicara ciento por ciento al reglamento en estas ligas no dejaría jugar a ninguno de los dos equipos. Con los años que llevo me he ganado un respeto y saben que soy pesada con mayúsculas, que soy de armas tomar”, aseguró la árbitra.

Labraña aseguró que una vez un joven la empujó por la espalda, sin embargo, dicho jugador fue suspendido por dos años sin poder jugar.

El pasado fin de semana, la árbtira recordó que “un par de jugadores se agarró a combos y otros se tiraron patadas. La hinchada visitante invadió la cancha. No había garantías, así que tuve que suspender el partido”.