La sangre materna tiró más para Nayel Mehssatou, el “Hakimi belga”: “No estaba seguro, ahora lo está”

En esta búsqueda por encontrarle el recambio a la “Generación Dorada”, las sorpresas han venido desde el extranjero, siempre con la sangre materna tirando. Hace un tiempo fue Ben Brereton Díaz, luego fue el intento fallido de Robbie Robinson Belmar y ahora el nombre de moda es Nayel Rayan Mehssatou Sepúlveda, citado para la gira por Corea del Sur y Japón que se llevará a cabo entre el 30 de mayo y el 14 de junio.

El nacido en suelo belga asoma como opción para relevar en el futuro a Mauricio Isla, dado que todavía no aparece nadie a quien el “Huaso” pueda darle la posta. En su momento, Hernán Caputto lo tuvo en la “Roja” Sub 17, donde no destacó mayormente, aunque sí llamó la atención por su buena pegada.

Sin embargo, el oriundo de Bruselas continuó con su desarrollo y, con 19 años, da sus primeros pasos en el KV Kortrijk, de la división de honor de ese país. A ese club cubre diariamente, para el HLN Newspaper, Imar Vandenabeele, quien entrega detalles sobre las virtudes del jugador, a quien entrevistó el mes pasado.

“Su madre es chilena y su padre es de Marruecos, pero creció en Bélgica. Me dijo en una entrevista en abril que a su mamá le encantaría que eligiera Chile, pero no estaba seguro. Ahora lo está”, cuenta el periodista. “Vivió con sus padres hasta enero y ahora vive solo en un pequeño pueblo belga, llamado Menen. Es un chico simpático, siempre amable y muy humilde”, complementa.

Respecto a sus características futbolísticas, el comunicador explica que “sólo ha jugado cinco partidos al más alto nivel, pero me causó una gran impresión. Tiene un muy buen centro y es extremadamente rápido”. En ese sentido, y dadas sus raíces marroquíes, lo compara con un superclase: “Con Achraf Hakimi. Es pequeño para ser defensor, pero bueno en el duelo”.

El redactor proyecta una carrera auspiciosa para el carrilero. “Jugó en las juveniles del Anderlecht, equipo grande de acá, pero no tuvo su oportunidad. Podía quedarse, pero prefirió jugar. Creo que jugará en una liga mejor en el futuro. El año que viene veremos más de él, porque será su primera temporada completa como profesional”, vaticina Vandenabeele.