El puñado de chilenos que dará que hablar en el mercado del “Viejo Continente”

La temporada del fútbol europeo llega a su término. El pasado fin de semana se cerraron las principales ligas locales, mientras que este sábado se pondrá el broche de oro a la campaña, con la definición de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid.

Ahora se viene fuerte el mercado de pases, con varios pesos pesados que quedan libres y otros tantos que, si bien tienen contratos vigentes, deberán buscar nuevos aires. Entre ellos hay un puñado de chilenos que harán noticia mientras dure este período de fichajes.

Arturo Vidal

Termina contrato con el Inter de Milán y es un hecho que no seguirá. Si bien todo indica que pasará al Flamengo, como es su deseo, todavía no hay nada oficializado y con el “Rey” nunca se sabe. De hecho, en las últimas horas fue recomendado al Besiktas de Turquía, que podría brindarle una última oportunidad en el “Viejo Continente”.

Alexis Sánchez

A diferencia de Vidal, tiene contrato con el Inter por un año más. Sin embargo, es prácticamente un hecho que tampoco seguirá, dado su elevado sueldo y su condición de suplente al terminar la temporada. Su nombre ha rondado por dos de sus “viejos amores”, el Arsenal y River Plate, aunque su intención es permanecer en Europa un tiempo más.

Guillermo Maripán

De los chilenos en Europa, es el único que va al alza. Se ha asentado como uno de los referentes del Mónaco, equipo que no logró el acceso a la fase de grupos de la Champions, sino a la ronda previa. Por eso, podrían tentarlo clubes que sí hayan entrado directo a la “Orejona”, como el Bayern Múnich, que estaría tras sus pasos.

Erick Pulgar

Tuvo un paso sin pena ni gloria por el Galatasaray, club en el cual estuvo a préstamo por un semestre. Ya se despidió del equipo turco y debe volver a la Fiorentina, institución dueña de su pase, a pelear por una nueva oportunidad, aunque resta saber si el cuadro de Florencia lo tendrá en sus planes. Se bajó de la gira de la “Roja” por “razones personales”.

Charles Aránguiz

Si bien tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta mediados del próximo año, no está 100% asegurada su permanencia. De hecho, desde Alemania informan que el volante podría rescindir su vínculo para volver a Sudamérica. En la última temporada, el “Príncipe” no gozó de tanto protagonismo en las “Aspirinas”, por lo que el Inter de Porto Alegre, su ex club, estaría tentándolo.