Guarello y la “funa” de Gary Medel: “Yo creo que no corresponden ni las condenas ni las defensas”

Entre las diversas reacciones que hubo al intento de “funa” de Gary Medel a funcionarios de la Seremi de Salud de la RM, quienes no lo dejaron ingresar al concierto de Karol G por no contar con su pase de movilidad, en redes sociales hubo un generalizado rechazo a lo hecho por el “Pitbull”.

Ante ese escenario, el periodista Juan Cristóbal Guarello entregó su opinión en la edición de “Los Tenores” de este viernes y comenzó planteando lo siguiente: “Yo creo que no corresponden ni las condenas ni las defensas. ¿A qué me refiero? Que incidentes como el de Medel son habituales en gente que tiene cierta fama, es conocida o tiene cierto poder. Antes no se sabían porque no habían redes, ahora se saben”.

“Medel estuvo mal, porque la cámara es prepotente, también el tema del pase de movilidad, porque desde el mismo ministerio explicaron que existe un desface. Si el tipo no tenía el papel no podía entrar, pero yo tampoco me apuraría tanto en armar con esto una especie de cueca, para mí es un chascarro, no lo dejaron entrar, se puso pesado y le salió el tiro por la culata, porque finalmente la gente, ante el tribunal popular del video, entre votar Medel o Seremi, la mayoría votó Seremi. Pero no me parece algo muy importante”, continuó.

En base a lo mismo, el también rostro de Canal 13 y Directv sostuvo que “es una tontera más, es parte de cómo está funcionando la sociedad ahora. No es algo grave. Se pasó de rosca”.

Juan Cristóbal Guarello Captura Radio ADN

Guarello insistió en su punto y estableció que “Medel estuvo mal, nadie dice que estuvo bien. Lo que pasa es que si Medel se hubiese peleado y no hubiera puesto la cámara, no pasa nada. El error de Medel fue botarse a choro y el segundo error fue poner la cámara”.

Además, remarcó que “así funcionan las cosas ahora, pequeños eventos se terminan transformando en temas país. Me parece que hay cosas más importantes”.

Ante un contrapunto que puso su compañero de panel Rodrigo Hernández, quien remarcó la responsabilidad con la que cargan figuras públicas en este tipo de casos, Guarello dijo que “nadie está diciendo que Medel estuvo bien. Más allá de Medel, se ha instalado esto que ante el menor incidente, una persona saca una cámara y se la pone en la cara a otra, te insulta, te provoca y la otra persona no puede reaccionar porque está siendo grabada”.

Por último, el periodista deportivo mostró su rechazo a cualquier tipo de funa. “La funa es patotera, irreflexiva, cobarde. Es algo que lamentablemente se ha instalado. Medel intentó armar una funa y resulta que le salió para atrás. Andar funando me parece malo siempre”, planteó.