“No tenemos ni documentación”: Asociación de Futbolistas de Ecuador se ve de manos atadas en el caso Byron Castillo

Pasan los días y a la espera de la resolución final de la FIFA en el caso Byron Castillo, siguen apareciendo distintos antecedentes y opiniones respecto a esta situación. En ese contexto, desde la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE) reconocieron no tener argumentos para ir en ayuda del jugador del Barcelona SC.

El histórico Carlos Tenorio, actual presidente de la AFE, declaró que desde su gremio están brindando apoyo a Castillo desde el plano de la solidaridad, pero que no cuentan con antecedentes de tipo legal para ir en su defensa.

“Nosotros como AFE solo podemos decir que estamos con Byron, en la parte de solidaridad. Pero después nosotros no tenemos ni documentación, ni nada que nos ayude a decir ‘desde acá defenderemos a capa y a espada’. Este es un tema que va más a fondo”, dijo Tenorio en entrevista con Radio Sucre.

El líder gremial de los futbolistas ecuatorianos sostuvo que “Barcelona es uno de los que puede estar más empapado. La FEF y FIFA. Ni ustedes los periodistas saben mucho, solo lo que ya ha salido. Nosotros estamos en ese apoyo para el jugador y ojalá todo se aclare”.

“Es como que te culpen de que el país desaparezca”

Más allá de eso, el mundialista con la “Tri” en Corea del Sur-Japón 2022 y Alemania 2006 se puso en el lugar de Byron Castillo, fundamentalmente por el colapso que sufrió el lateral del Barcelona SC en pleno partido por la liga ecuatoriana tras cometer una infracción penal.

“Es doloroso, yo también fui jugador de fútbol. Es como que te culpen de que el país desaparezca, y eso no debe ser así. No te puedes sentir mal al llegar en casa tras un mal partido, no quiero imaginarme en esta situación”, expresó.

“Byron es ecuatoriano, lleva muchos años jugando. Ahora hay una demanda donde solo lanzan verdades en todos lados y la gente tiene esa incertidumbre”, complementó el presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador.