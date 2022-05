Las definiciones de Berizzo tras ser presentado como DT: su conversación con Bielsa y qué pasará si la Roja va a Qatar

Ya comenzó oficialmente la era de Eduardo Berizzo en la Roja. Este lunes, el argentino fue presentado formalmente como nuevo entrenador de la Selección chilena, donde volverá tras ser ayudante de Marcelo Bielsa.

El trasandino, quien volverá a dirigir tras su fracaso en la selección de Paraguay, donde ni siquiera pudo completar el proceso, se mostró contento de arribar al combinado criollo y explicó los motivos para asumir el desafío.

“Los elementos para venir son varios. Soy un agradecido del país que me dio trabajo. Hace 15 años participé de un proceso rumbo a Sudáfrica 2010 que encabezó Bielsa. Luego tuve la oportunidad y suerte de trabajar a nivel club aquí. Muchos son los lazos. Creo que el fútbol chileno puede, necesita y requiere a una persona como yo. Para mí es un elemento importante encabezar en un equipo en el que creo, de una edad, de otra. Necesitaremos a todos. Mi responsabilidad es observarlos y elegir a los mejores. Están todos invitados”, fueron las primeras palabras del ex DT de O’Higgins.

Consultado sobre si le molesta no tener a todos los jugadores en esta fecha FIFA por los dos partidos de este lunes, entre ellos los de Colo Colo, el “Toto” sostuvo: “Claro que me encontré con una programación que incluía el partido de hoy. Fue una programación que necesitaba una solución. Permití que los jugadores se integren post partido. Eso no cambiará nuestra hoja de trabajo. De ahora en adelante existen reglamentos para regular esto. Muchos de los entrenadores de los equipos los conozco y quiero establecer puentes de confianza. Los clubes necesitan de los clubes y viceversa. Mantener una relación armónica y duraderas”.

“Las fechas FIFA tienen un reglamento. Yo tenía dos opciones: Impedir que los futbolistas jueguen o que vengan a la noche. Me pareció acorde solucionar el problema de parte nuestra. Que no se pierdan el partido. A mí me interesa que jueguen en sus equipos. Decidí que se integren después de sus partidos. El trato debe ser equitativo y justo para todos. De cara a microciclos quiero establecer una sincronía o sinergia. Es necesario que vengan a la selección. Es muy importante que jueguen en sus equipos, lo hagan bien y luego vengan a la Selección”, añadió.

En cuanto a si sabía del caso Byron Castillo cuando estaba en la banca de Paraguay, expresó: “Cuando sucedió el Ecuador-Paraguay hubo comentarios sobre esa situación. Recuerdo haber escuchado un relato pero no pasó de allí (...) Creemos que las posibilidades tienen sustento firme y por eso se han hecho”.

En esa misma línea, sobre cómo trabajará si finalmente se va al Mundial por secretaría, sostuvo: “Trabajaré más intensamente, con menos tiempo, pero muy contento”.

Sobre la Generación Dorada y el tema del recambio, comentó: “Hay dos escenarios. De ir al Mundial de Qatar que aceleraría los plazos y el otro de ir al otro Mundial. Observaremos a muchos jóvenes. Si los plazos se acortan para el Mundial de Qatar sería distinto. No separaría a futbolistas de una edad u otra. A la selección se llega con rendimiento, si mantienes el nivel y te transformas en constante, vienes a la selección. Necesitaremos un compromiso absoluto. A eso apunto. No quiero puntualizar en recambios, que solo es una teoría. Sí prestaremos mucha atención a jóvenes que existen”.

Además, respondió por la nominación de Eugenio Mena: “Confío en la calidad de persona de Mena y el compromiso que ha tenido cuando me comuniqué con él. En esa posición tenemos jóvenes, pero poca experiencia. Tiene el nivel suficiente para usar esa posición en el campo donde vamos a intentar ver a futbolistas jóvenes pero apoyados en la experiencia de Mena, que tiene un gran recorrido”.

Respecto a si pudo conversar con Marcelo Bielsa, dijo: “Sí, converso a menudo con él, claro que conversamos de mi llegada aquí. He sido su jugador, compañero, y soy su amigo, y solamente Bielsa puede ser Bielsa. Los que trabajamos con él y nos empapamos de su metodología. La creencia en una manera de ser que él refleja son los caminos que uno quisiera imitar. Después en el entrenamiento él puede ser quién es. He elaborado mi metodología de trabajo apoyado en sus enseñanzas. Pero soy otro entrenador. Sí me gusta atacar, poseer el balón, ser protagonista. Para eso necesitamos recuperarla, ser agresivos. Esas similitudes concuerdo con Bielsa”.

