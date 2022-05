El lapidario análisis de Fernando Solabarrieta: jubila a la mitad de la Generación Dorada de la Roja

Fernando Solabarrieta jubiló a la mitad de la Generación Dorada de la Roja, pidiendo un recambio en la Selección Chilena.

Tras la llegada de Eduardo Berizzo a la banca del combinado nacional, el periodista señaló en ESPN que “hoy el rendimiento que mostraron la mitad de la Generación Dorada en las últimas eliminatorias obliga a pensar en que ‘muchas gracias, que les vaya bien’”.

En ese punto, indicó que Claudio Bravo ya tiene un reemplazante en la Roja. “(Brayan) Cortés hoy día está”, aseguró.

“¿El nivel de (Mauricio) Isla les gustó en las eliminatorias? No. Busquemos urgente un lateral, porque Isla no va a ir a Estados Unidos 2026. ¿Un reemplazante? (Óscar) Opazo. Quizás no está tan listo como Brayan Cortés, que sí asoma como para ya decir ‘vengo a ser el recambio de Claudio’, pero podrías acompañar el proceso de Opazo y decir ‘sabes qué, a lo mejor están ahí'”, expresó.

De igual manera, manifestó sobre Isla que “viene de jugar muy mal. ¿Por qué va a seguir jugando las clasificatorias?”.

Solabarrieta aseguró además que “sirven hoy, plenos, vigentes, Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y quizás Alexis (Sánchez), si viene a jugar como el técnico quiere que juegue y no como él quiera jugar”.

Por Bravo, el periodista indicó que “necesita empezar a hacer jugar Brayan. Brayan va a ser su arquero”.

“Esto es lo que yo humildemente pienso”, señaló Solabarrieta. “Son cuatro, Gary, Charles, Arturo y Alexis”, concluyó.

Revisa las palabras de Fernando Solabarrieta