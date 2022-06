Las prioridades de los “grandes” para no volver a quedarse “cortos”

En mayor o menor medida, los equipos “grandes” del fútbol chileno se quedaron cortos de plantel durante el primer semestre. Por eso, este receso les viene de maravillas para reestructurarse.

Mientras Universidad de Chile hizo una mala conformación de su plantilla desde el inicio, los refuerzos de Universidad Católica no cumplieron con las expectativas, a lo que se sumaron las numerosas lesiones. Por el lado de Colo Colo, se fue quedando sin piernas sobre el final.

Con este panorama, los tres clubes ya han planificado su mercado de pases, de cara a un segundo tramo del año donde se agrega la Copa Chile. De esta manera, los “azules” tendrán dos torneos a disputar, mientras que los “albos” y los “cruzados” tendrán tres, añadiendo la Sudamericana.

A continuación, un análisis de la primera parte de la temporada y los objetivos de cada uno para esta ventana de fichajes. Con tres cupos para incorporaciones, los cuadros de más convocatoria no pueden fallar si pretenden alcanzar sus distintas metas.

Colo Colo

Gustavo Quinteros tuvo a todos sus refuerzos antes de la pretemporada, incluido el “9″ que tanto había pedido. Eso tuvo efectos positivos en el arranque de la campaña, donde los “albos” tomaron posiciones de avanzada tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores.

Sin embargo, la seguidilla final de partidos le terminó pasando la cuenta al “Cacique”, como quedó en evidencia con las bajas para el duelo ante Ñublense. Brayan Cortés pasó por el quirófano y Emiliano Amor se apresta a hacerlo, mientras que Gabriel Suazo y Carlo Villanueva están desgarrados.

De cara al segundo semestre, Blanco y Negro ya tiene la lista de fichajes que pidió su entrenador, con uno por línea. Las prioridades son un defensa, un volante y un delantero, aunque posiblemente llegue un arquero, dependiendo de la evolución del iquiqueño.

Para completar las cuatro incorporaciones, uno tendría que ser juvenil, ya que los menores no utilizan uno de los cupos disponibles. El atacante debería ser Martín Rodríguez, mientras que el mediocampista tiene que ser de corte ofensivo.

Universidad de Chile

En la “U” quedó más que claro que el plantel fue mal conformado desde el arranque de la temporada. A todas luces hizo mucha falta un defensa central, considerando la grave lesión de Luis Casanova, quien está próximo a volver a las canchas.

Tanto el arquero, Hernán Galíndez, como los delanteros, Ronnie Fernández y Cristian Palacios, han estado a la altura de las expectativas puestas en ellos. Por eso, Azul Azul se concentrará específicamente en reforzar dos puestos, con un zaguero y un volante.

José María Carrasco y Álvaro Brun no han logrado brindar garantías, por lo que esas posiciones son prioridades. Sigue siendo urgente conseguir un patrón de la zaga y un caudillo en el mediocampo, fundamentales para la solidez defensiva que plantea el estilo de Diego López, quien busca armar un equipo ordenado, desde atrás hacia adelante.

Si además puede llegar un lateral izquierdo, bienvenido sea, pero no está en la parte de arriba de la lista. La apuesta por los juveniles en ese sector de la cancha va en serio, con Marcelo Morales y José Ignacio Castro como opciones para el nuevo DT.

Universidad Católica

Habiendo sumado a Daniel González, quien como es Sub 20 no compromete ninguna de las tres plazas que permite este mercado, en Universidad Católica el escenario es un tanto diferente a lo que ocurre en Colo Colo o Universidad de Chile. Con el defensa formado en Santiago Wanderers cubren la necesidad adicional de un zaguero central, que surgió por las lesiones que afectaron a parte del contingente que juega en ese sector. Aparte de eso, aseguran en San Carlos de Apoquindo, no se buscan jugadores en posiciones particulares, sino que siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos. La idea es sumar los hasta tres refuerzos, pero más que buscar alguien en una posición en particular, se estudian las buenas oportunidades que surjan.

En todo caso, las intenciones de reforzar también dependerán de la eventual salida de alguno de los extranjeros llegados en la pretemporada. La salida de uno o dos de ellos abriría el abanico de búsqueda y, sobre todo, las alternativas, ya sumar uno o dos nuevos foráneos resultaría más viable que encontrar nacionales de nivel en condiciones de llegar a la UC. Sea como sea, todo se subordina a las oportunidades.