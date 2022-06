Pato Yáñez no contempla mayor merma en Colo Colo ante un posible adiós de Pablo Solari: “Es tremendamente irregular”

Ante la nueva arremetida del América de México por fichar a Pablo Solari, Patricio Yáñez manifestó que es un muy buen momento para que Colo Colo venda al “Pibe”. A su juicio, se combinan los importantes ingresos económicos que dejaría su traspaso con una merma menor en términos deportivos.

“Tres o cuatro ‘palos’ se manejan en el fútbol mexicano, sería un tremendo negocio para Colo Colo. Yo creo que es el momento de hacer caja”, manifestó el campeón de la Libertadores 1991 con el “Cacique”, desde su tribuna como comentarista en Deportes en Agricultura.

En cuanto al factor deportivo, el “Pato” sostuvo que no se generaría mayor perjuicio para Colo Colo, ya que “Solari es tremendamente irregular. Uno esperaba mucho más en el campo internacional y la verdad es que no movió mucho la aguja, salvo el partido con River en Santiago, donde me parece que sí fue un agente importante”.

“En el resto, no sabes si Solari va a ser el protagonista o va a ser el jugador que te va a cambiar la historia del partido. Se empieza a diluir. Aún así lo considero un muy buen jugador y que sería un muy buen negocio para Colo Colo”, agregó.

Del mismo modo, Yáñez apuntó que en Macul ya tienen trabajo adelantado ante la posible salida de Solari. “Yo creo que el director deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, ya tiene jugadores en vista en caso de que se vaya. Estaba trabajando con relación a Gabriel Suazo si se iba, lo mismo con Brayan Cortés”, dijo.

Para cerrar su punto sobre el promisorio delantero argentino, el exseleccionado nacional estableció lo siguiente: “Yo lo vendo. Yo creo que es un buen momento, me parece que tiene más partidos buenos que normales en el Campeonato, donde siempre te aporta algo. Yo considero que si las lucas que llegan son de 3 o 4 ‘palos’ verdes, bueno sería. Buen negocio”.