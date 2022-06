Guarello saca a relucir sus conocimientos del puesto de arquero y defiende a De Paul

El periodista Juan Cristóbal Guarello mostró sus conocimientos del puesto de arquero, para comentar lo que hizo Fernando De Paul este lunes en la derrota 2-0 que sufrió la Roja ante Corea del Sur en Daejeon.

A juicio del comentarista de Radio ADN, el meta de Everton de Viña del Mar nada pudo hacer en los dos tantos de los asiáticos y puso especial énfasis en el golazo de tiro libre que le marcó Son en los últimos minutos del encuentro.

Así fue el gol de Hwang Hee-chan con el que Corea del Sur se impone ante la Roja

Sobre la titularidad de “Tuto”, Guarello partió comentando lo siguiente en “Los Tenores”: “Yo creo que Berizzo dijo ‘necesito un arquero serio’, no porque los otros no lo sean, pero necesitaba un arquero ordenado, que tenga un 6 de rendimiento, confiable. ¿Se puede comer un gol? Sí, pero no es probable. ¿Te va a sacar el cañonazo al ángulo? Ta vez no. Para mí no pudo hacer nada más en los dos goles”.

Tras ello, pasó a dar su diagnóstico del segundo gol de los asiáticos, poniéndose de pie y explicando con movimientos la dificultad de aquella situación para Fernando De Paul.

Así fue el golazo de tiro libre de Son Heung-Min para el 2 a 0

“¿Qué pasa con el remate al palo del arquero? Cuando la pelota va para allá, tú vas con toda la tracción y vuelas, pero cuando va a tu palo y tú estás jugado para el otro lado, el volver a tu palo es muy difícil... eso lo decía Rivelino, que algo sabe, que el 90% de los tiros libres bien pateado al palo de arquero es gol, porque el arquero no tiene la capacidad de romper su propia inercia y volver sobre su palo”, sostuvo, mientras hacía los movimientos correspondientes para entregar su argumento.

“Por eso esa volada que parece cortita y fácil no lo es. Por eso tantas veces se patea a ese palo, porque al arquero le cuesta mucho romper la inercia”, agregó.

La opinión de Beausejour

Otro panelista de “Los Tenores” que defendió a De Paul fue Jean Beausejour, quien al igual que Guarello no le cargó responsabilidad en los dos goles. Además, el bicampeón de América con la Roja dijo no estar sorprendido por su titularidad ante Corea del Sur.

“A mí no me sorprende para nada (su titularidad). De hecho, cuando llega Eduardo (Berizzo) lo convoca. Aparte, por el pasado reciente de De Paul, más allá de que algunos lo puedan vincular con el tema de la mala campaña de la U, Fernando tuvo muy buenas temporadas, incluso en las malas campañas. Después, en Everton ha sido uno de los mejores del torneo. No me extrañó en nada que lo pusiera. Y si hablamos de ese piso físico, Fernando lo tiene, es un tipo que se impone”, fueron las palabras de “Bose”.