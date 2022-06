La lesión que le mantiene dormido el pie a Rafael Nadal mientras juega

Rafael Nadal volvió a enmarcar su nombre en la historia del tenis, luego de que el atleta español cosechó su título número 14 de Roland Garros.

Además, el originario de Manacor consiguió su Grand Slam 22, quedando así en la cima de los trofeos individuales, dejando abajo a Novak Djokovic y Roger Federer.

Este año ha sido espectacular para Rafa, quien ha demostrado que sigue en gran nivel, pese a las lesiones que han rondado su carrera.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Nadal, ya que reveló que este torneo lo jugó infiltrado.

De hecho, el tenista español tiene un problema en su pie izquierdo, el cual es conocido como enfermedad Müller-Weiss.

Y es que, en 2004, Rafael sufrió una fractura en esa zona, que fue provocada por un exceso de ejercicio.

Desde entonces, Nadal ha convivido con ese padecimiento, sobrellevándolo con plantillas especiales, analgésicos y tratamientos fisioterapéuticos.

Pero las molestias no desaparecen por completo, situación que tiene un tanto desesperado al tenista español, porque ya aprendió a convivir con el dolor desde hace varios años.

Resumiendo: Nadal tiene múltiples opciones en mente para su lesión su pie. La más agresiva, una operación que le tendría medio año parado pero que no le aseguraría nada. “Es una decisión de vida, tengo que valorar si a estas alturas merece la pena” #RG22 pic.twitter.com/WFkBvEQVpF

Al concluir su participación en Roland Garros, confesó que evaluará con su cuerpo médico el siguiente paso a seguir, pues no quiere estar en la alta competencia con ese problema en el pie.

“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor. Mi médico me ha puesto varias inyecciones en los nervios del pie.

“Estoy jugando sin dolor, pero también sin sensaciones. El problema es aceptar todas las cosas que tienes que hacer. Para mí es muy difícil describir lo que siento. Nunca pensé que estaría aquí con 36 años y siendo competitivo otra vez jugando una vez más una final en la pista más importante de mi carrera”.

— Rafael Nadal, tenista español