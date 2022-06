“¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”: Beccacece se vuelve loco y protagoniza escandalosa pelea con el “Muñeco” Gallardo

Sebastián Beccacece, exayudante de Jorge Sampaoli en la Roja y en la U, y que actualmente es entrenador de Defensa y Justicia, protagonizó una escandalosa pelea con Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

Defensa y Justicia recibía a River Plate por la Liga Profesional Argentina y cuando se jugaba el minuto 36 del segundo tiempo, Beccacece fue expulsado por una insólita acción.

Andrés Herrera, jugador de River, tomó el balón para rápidamente efectuar un lateral y ante ello Beccacece se le abalanzó encima y boqueó su acción con movimiento digno de un basquetbolista.

El extrovertido DT quería que el juego no se reanudara y con ello permitir el ingreso de Brian Cuello en lugar del lesionado Carlos Rodolfo Rotondi. Pero claramente su maniobra fue ilícita, por lo que el árbitro Facundo Tello no dudó en expulsarlo.

"¿QUÉ TE PASA? ¿QUIÉN SOS?" se picó todo entre Beccacece y el Muñeco Gallardo en Florencio Varela.

Desde la otra banca, Marcelo Gallardo no podía creer lo que había hecho su colega. “¿Qué le pasa? Está loco este”, expresó el “Muñeco”.

Gallardo no se quedó en las palabras y fue a encarar a Beccacece por lo sucedido. Ante ello, el entrenador de Defensa y Justicia, que ya iba caminando rumbo a camarines, le respondió totalmente sacado.

“¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”, fueron las palabras que un desaforado Beccacece le gritó al director técnico de River Plate.

Segundo round

Posteriormente, en conferencia de prensa, Gallardo tuvo que referirse a lo sucedido. “Simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada”, declaró.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí. Según informó Olé, tras salir de la sala donde brindó la conferencia de prensa, Gallardo se encontró con Beccacece y la discusión tuvo un segundo round. “Según testigos, hubo un tumulto entre allegados, integrantes de ambos cuerpos técnicos y más gritos e insultos de ambos lados. La Seguridad debió intervenir para calmar los ánimos”, sostuvo el citado medio.