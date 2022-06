“No existen huellas dactilares”: la contundente exposición de Carlezzo a días de la resolución del caso Byron Castillo

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien encabeza la defensa de la Federación de Fútbol de Chile en el caso Byron Castillo, dio este martes una extensa y contundente exposición ante la prensa, a pocos días de conocerse la resolución de la FIFA por este litigio.

“El certificado de Byron Castillo presenta varias inconsistencias (…) No existen huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. La falsificación de documentos de jugadores no es algo nuevo en Ecuador”, sostuvo Carlezzo.

En sus argumentos, el abogado brasileño estableció que “la inscripción del jugador solo existe en el archivo provincial de Guayas, pues en el archivo nacional figura como inexistente... Castillo incurrió en doble identidad, adulteración de la edad y de nacionalidad”.

Eduardo Carlezzo (Twitter)

De dicho modo, el jurista que encabeza la defensa de Chile manifestó que “pedimos que FIFA aplique el artículo 22 que daría la victoria por 3-0 al oponente, y eso de aplicación inmediata y automática... Nosotros estamos buscando los puntos y el cupo en el Mundial. No estamos desistiendo de nada, el juego sigue”.

En base a lo mismo, Carlezzo expresó que “será escandaloso si FIFA no considera esta información. Yo llevo casi 20 años como abogado, con cerca de 1.000 casos en FIFA. Esperamos que la decisión sea técnico y se entienda cuál es el alcance de la verdad, si se considera esto y lo que se falló en Ecuador, la resolución sólo puede ser favorable a Chile”.

“Byron” y “Bayron”

Tras exhibir distintos antecedentes para aseverar que Byron Castillo nació en Tumaco (Colombia) y no en Playas (Ecuador), Eduardo Carlezzo descartó la existencia de un hermano del jugador del Barcelona llamado “Bayron Javier Castillo Segura”, pues según sus antecedentes, “Bayron” y “Byron” serían la misma persona.

“No sabemos de ningún familiar de Castillo en General Villamil Playas, pero sí en Tumaco (Colombia). Castillo aunque nació en 1998, en los registros informáticos de Guayas recién figura el 2012, se demoró casi 14 años. Poco después fue inscrito por el club Norteamérica”, expuso.

Por lo mismo, el abogado de la ANFP indicó que “el 2015 apareció la primera sospecha respecto a la documentación de Castillo, razón por la que Emelec resolvió cortar el vínculo con el jugador. La propia Federación reconoció en 2017 que existían problemas en la documentación de Castillo y lo desvinculó del Sudamericano sub 20 el 2017″.

De dicho modo, Carlezzo explicó que tras buscar antecedentes en Colombia, se llegó al “primer documento, clave, que es el certificado de partido de Bayron Javier Castillo Segura. El certificado de Colombia está validado, pero el de Ecuador lo rechaza el organismo máximo”.

“¿Byron tiene un hermano que se llama Bayron en Colombia? Si existiera, yo no estaría aquí”, sentenció.