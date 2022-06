Un debut rojo y con el pie izquierdo, con muchas ganas y poco fútbol

Nayel Mehssatou / ANFP 대전월드컵경기장/ 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기/ 남자A대표팀/ 한국 vs 칠레/ 황희찬/ 경합/ 사진 정재훈 (YaongJUNG)

Eduardo Berizzo se estrenó en la selección chilena con una derrota por 2-0 ante Corea del Sur en Daejeon, con goles de Hwang Hee-chan (12′) y Son Heung-Min (91′).En su primera presentación como entrenador del combinado nacional, el “Toto” sorprendió con dos debutantes en la oncena inicial, justamente los laterales, donde el “Equipo de Todos” tiene pocas alternativas pensando en el futuro.

Por la banda derecha jugó de titular la gran novedad de la nómina, Nayel Mehssatou, uno de los cinco criollos que estuvieron los 90 minutos en la cancha. El chileno-belga de padre marroquí mostró cosas interesantes y otras a mejorar.

Por el costado izquierdo, estuvo de entrada Alex Ibacache. Lamentablemente, tuvo directa incidencia en la caída, ya que se fue expulsado cuando recién comenzaba el segundo tiempo.

Siempre pensando en el recambio, y sacando a un Ben Brereton que tiene pinta de inamovible, otro tres sub 23 jugaron desde el arranque. Acá el análisis de la sangre joven de la nueva “Roja”.

El dispar estreno de los debutantes

Nayel Mehssatou (20 años)

En la primera pelota que tocó, el jugador del Kortrijk de Bélgica le hizo un túnel a un rival, demostrando que por personalidad no se va a quedar. Ese carácter lo llevó a proyectarse por la banda derecha y tirar uno que otro buen centro. Eso en la faceta ofensiva, donde mostró cosas que ilusionan para ser el reemplazante de Mauricio Isla. Sin embargo, en el aspecto defensivo, tal como todo el equipo, dejó mucho que desear, siendo constantemente desbordado. De hecho, en la apertura de la cuenta le dio todo el espacio a Hwang Hee-chan para que sacara un remate inatajable.

Alex Ibacache (23 años)

Ingrato debut para el lateral zurdo de Everton, quien no logró contener el ataque de los surcoreanos por su costado. Preocupado por intentar afirmarse en las labores defensivas, no pudo lanzarse al ataque. Tampoco estuvo fino con la pelota, debilidad que le terminó costando la expulsión. A los 52′, ya habiendo recibido una tarjeta amarilla en el primer tiempo, controló mal el balón y cometió un fuerte foul que le significó la roja. Estreno con el pie izquierdo, cuando tenía la opción de mostrarse como una alternativa válida para Eugenio Mena y Gabriel Suazo.

Mucho derroche, poca claridad

Tomás Alarcón (23 años)

Martín Lasarte no lo tuvo muy en cuenta en su última etapa, pero Berizzo apostó de entrada por el volante del Cádiz. Le tocó hacer dupla en la contención con un Gary Medel que hace tiempo no jugaba ahí y eso se notó, ya que no tuvieron mucho fiato y se vieron constantemente sobrepasados por los jugadores surcoreanos. En la zona del campo donde la “Roja” suele tener más opciones, desaprovechó una oportunidad para mostrarse firme y fue reemplazado a los 68′.

Marcelino Núñez (22 años)

El volante de Universidad Católica no está teniendo su mejor temporada, aunque lo suple con derroche físico y personalidad. En su condición de “todocampista”, corretea a los oponentes y siempre intenta llegar al área rival, lo cual se agradece en un equipo que se ha acostumbrado a tener poco peso ofensivo. Cargado por la izquierda, tuvo su opción para el empate y habilitó a Brereton para un mano a mano, aunque también terminó siendo sustituido a los 68′.

Diego Valencia (22 años)

Tal como en Universidad Católica, le tocó jugar fuera de su posición natural de centrodelantero, en este caso, como extremo derecho. Colaboró en la marca con su habitual entrega, pero estuvo poco claro en materia ofensiva, donde decidió mal en la única pelota con ventaja que le llegó, cuando tenía a Brereton solo por el medio y prefirió rematar al arco. Ya con 10 jugadores por la expulsión de Ibacache, hizo dupla con Ben en el ataque, pero no tuvo ninguna chance clara y fue sacado a los 84′.