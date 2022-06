América se planta por Solari y le pasa la pelota a Colo Colo: “No nos vamos a mover”

Colo Colo inició su intertemporada en Buenos Aires bajo una espesa niebla, con el futuro de Pablo Solari en medio de una nebulosa. Tal como antes del arranque de la actual campaña, el América de México está interesado en llevarse al extremo argentino.

Mientras Gustavo Quinteros no se da por enterado de la alternativa de que el “Pibe” emigre, su par americanista, Fernando Ortiz, reconoció que es un jugador que seduce, pero que no es el único, ya que también está en carpeta Germán Berterame, quien acabó contrato con el Atlético San Luis. “Son una opción, no quiero decir que no, a su tiempo se llegará a un acuerdo o no”, indicó el DT en Playa del Carmen, donde su equipo se prepara para el segundo semestre.

El arreglo, eso sí, ya no depende del club mexicano, pues la pelota está del lado de Blanco y Negro. Pese a los trascendidos que hablan de una oferta cercana a los cuatro millones de dólares, con la posibilidad de elevarla hasta los 4.5 millones de la divisa estadounidense, desde la escuadra de Ciudad de México bajan las expectativas.

“No hay manera. Es mucho menos que cuatro millones”, avisa Santiago Baños, presidente deportivo de la institución “azteca”, a Publimetro. “Y no nos vamos a mover”, agrega.

De esta forma, las chances de que las negociaciones lleguen a buen puerto pasan por lo que pueda ocurrir dentro del cuadro colocolino. Sin embargo, el directorio de ByN ya decidió que no dejará partir a su figura si no quedan cuatro millones de la moneda norteamericana “limpios” en las arcas del Monumental.

Con este escenario, el rol del delantero transandino resulta crucial para poder convencer a la concesionaria “alba” de que lo dejen salir por menos. El futbolista ya manifestó su intención de buscar nuevos aires y en tierras mexicanas siguen atentos a las novedades que lleguen desde Chile.

Las “Águilas” no subirán la puntería.