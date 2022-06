En Ecuador ni se inmutan con la contundente exposición de Carlezzo: “Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo”

En Ecuador aseguraron estar tranquilos tras la contundente exposición del abogado Eduardo Carlezzo, quien brindó una extensa presentación para dar a conocer los argumentos de Chile en el caso Byron Castillo.

Por lo mismo, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Manzur, puso paños fríos y llamó a la calma con miras a la resolución que entregará la FIFA este viernes.

“Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo”, expresó el dirigente en diálogo con La Tercera.

Además, sostuvo que “cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes”.

Sobre las pruebas presentadas por Carlezzo, Manzur estableció que “están todos en su escrito a la FIFA. Todo es conocido. Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso. No vamos a entrar en detalles. Vamos a esperar la resolución de FIFA”.