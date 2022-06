Guarello y su visión del caso Byron Castillo: “Lo de Carlezzo fue un reconocimietno de la derrota”

A pocas horas de conocerse el fallo de la FIFA por el caso Byron Castillo, el periodista Juan Cristóbal Guarello expresó una rotunda opinión al respecto, fundamentalmente por el momento y la forma en la que el abogado Eduardo Carlezzo brindó su conferencia de prensa.

“Yo creo que Chile no va al Mundial. Para mí lo de Carlezzo fue un reconocimietno de la derrota. Un abogado que va a ganar, se queda callado y espera el fallo con un puro y un whisky. Después sale a decir ‘teníamos esto y esto otro’”, manifestó Guarello en la edición de este jueves de “Los Tenores”.

“Cuando sabes que vas a peder, tratas de ganar mediáticamente. Yo creo que Carlezzo es un muy buen abogado, pero aquí se equivocó”, agregó.

Byron Castillo

En cuanto a los posibles efectos de la conferencia de Carlezzo, el rostro de Canal 13 expresó lo siguiente: “Yo no sé cuáles son las sensibilidades de este tribunal de la FIFA y si esto (conferencia de Carlezzo) en verdad les puede afectar o no. Si les va a afectar, no va a ser positivamente. Es como una presión lo que hace Carlezzo y me parece un error. Chile tiene que ganar en el Tribunal y si pierde, pierde”.

“A mí me quedó claro que él siente que ya perdiste”, remató.

Sanción para Ecuador

Más allá del éxito o fracaso de Chile en este caso, Juan Cristóbal Guarello estableció que “aquí hay dos cosas: cómo puede afectar a Chile y cuáles son las culpas de Ecuador”.

“Durante todos estos años, Ecuador tuvo el tiempo de sobra para haberlo nacionalizado, si tenía el tiempo de sobra, si él vivía allá, cumplía con la residencia. Pero por qué no hicieron eso, porque si lo hacían tenían que reconocer que había nacido en Tumaco y que era colombiano, o sea tenían que reconocer que el Sudamericano Sub 17 lo jugaron con un jugador que no correspondía y tenían que ser sancionados”.

“Ecuador lo mínimo que le corresponde es una sanción a nivel de selecciones Sub 17, para empezar. Y después veremos. Ahora, que eso clasifique a Chile, ahí me parece que hay una distancia”, complementó.

