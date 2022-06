Independiente responde al interés de Colo Colo por Benegas: “No se negocia, es intransferible”

Tras una década en el fútbol nacional y pasos por cinco equipos de nuestro país, incluido uno por Universidad de Chile, Leandro Benegas encontró una tremenda oportunidad en su tierra natal, Argentina. A comienzos de este año, procedente de Curicó Unido, recaló en el poderoso Independiente de Avellaneda por pedido expreso del entrenador Eduardo Domínguez, con quien compartió en Huracán.

En el “Rojo”, el “Toro” ha tenido un gran 2022. En el recientemente finalizado torneo transandino convirtió cuatro goles en 10 partidos disputados, mientras que en la Copa Sudamericana, donde el “Rey de Copas” quedó fuera en la fase de grupos, anotó tres tantos en cinco encuentros.

Debido a que el oriundo de Mendoza está nacionalizado chileno, Colo Colo puso sus ojos en él, no sólo por su buen momento, sino también porque no ocuparía plaza de foráneo, como reconoció el propio Gustavo Quinteros en la intertemporada en Buenos Aires. “Está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero y sería importante”, indicó el DT.

Sin embargo, el interés de los “albos” no pasaría de ser eso, ya que en el club bonaerense no están dispuestos a dejar partir al potente delantero. “No se está negociando nada y no se negocia. Hoy es intransferible”, avisa Héctor Maldonado, secretario general de la institución.

Blanco y Negro tendrá que seguir buscando.