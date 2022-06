Johnny Herrera comenta el caso Esteban Paredes: “Hay muchos futbolistas que quieren seguir jugando porque no tienen nada más”

Durante su participación en la última edición de “Todos Somos Técnicos”, a Johnny Herrera le tocó comentar el presente de Esteban Paredes, quien contaría con una posibilidad de retactarse de la decisión de retirarse, ya que Santiago Morning lo está tentando para volver a vestir sus colores.

Ante dicha opción, “Samurái” tuvo las siguientes palanras: “No sé si como consejo, pero de pronto hay muchos jugadores que quieren seguir jugando fútbol porque no tienen nada más. No sé cuál será la realidad de él. Yo creo que uno debe ser sabio para saber cuándo abandonar la carrera e irse lo mejor posible”.

“Yo me retiro casi a los 40 años y jugué todo el año en Everton, 32 partidos. Seguí jugando después des salir de la U por no darle en el gusto a estos gallos, por un deseo de mi mamá que me dijo que jugara, porque era lo que más me gustaba. Lo hice, fui feliz, demostré que estaba para seguir a buen nivel y me retiré”, continuó.

Del mismo modo, el exarquero dijo que “en mi caso fue para demostrar que sí estaba en condiciones y que la gente que estaba en la U en ese minuto estaba muy equivocada. El tiempo me dio la razón, se tuvieron que ir todos ellos y dejaron la U hecha un desastre. Esa fue mi opción, sí demostré y sí jugué”.

Siguiendo con su argumento, Herrera sostuvo que “Paredes no ha tenido tanta continuidad, ha estado lesionado. Creo que cuando ascendió el año pasado con Coquimbo era un buen minuto para haberse retirado. Retirarte a los 41 años y después querer volver, el físico también te pasa la cuenta. Yo ahora juego ahora un partido de tenis y me demoro tres días en recuperarme. Un mes afuera y cuesta mucho echar a andar la máquina de nuevo”.

“Nadie te prepara”

Yendo más allá del caso particular de Esteban Paredes y haciendo una reflexión general sobre lo que significa el momento del retiro para los futbolistas, Johnny Herrera manifestó que “nadie te prepara. Gracias a Dios, a mí no me fue tan bien económicamente, pero sí pude estudiar, hacer cosas, prepararme para lo que venía. Traté de mantener mi vida, sacando cálculos, ver cómo me puedo sostener en el tiempo y darle un buen pasar a mi familia”.

En la misma línea, el actual rostro de TNT Sports apuntó que “el futbolista, donde generalmente tiene poca educación, es desconfiado. Se rodean de hueones. El mejor ejemplo es Arturo Vidal, le pasó a Zamorano con la ciudad deportiva. En Everton le aconsejé a un par que pusieran plata en un APV (Ahorro Previsional Voluntario), por ejemplo”.