Nicolás Castillo descartado en la UC: estas son las razones que entregó Juan Tagle

Durante varias semanas se especuló con el posible retorno de Nicolás Castillo a Universidad Católica, sin embargo el tetracampeón del fútbol chileno terminó descartando al delantero que durante las últimas dos temporadas no ha logrado alcanzar regularidad a raíz de sus problemas físicos.

El propio Juan Tagle, presidente de Cruzados, reconoció que hubo contactos con el oriundo de Renca, sin embargo su opción no prosperó dadas las urgencias futbolísticas que hoy existen en el plantel comandado por Ariel Holan.

“Ha habido algunas conversaciones, pero estamos privilegiando armar el equipo con las posiciones que nos está pidiendo el entrenador. Y no es la posición donde juega Nicolás Castillo”, declaró Tagle, en entrevista con ESPN Chile.

Juan Tagle (Cruzados)

“No digo que eso no pueda cambiar, pero por ahora los recursos son escasos, los cupos también y los extranjeros más. Las decisiones tienen que ser muy bien pensadas y no cometer ningún error”, agregó.

Por lo mismo, el mandamás de la concesionaria que administra el fútbol de la UC estableció que “el equipo no anduvo bien el primer semestre, no tenemos más espacios para cometer errores y ese tema por ahora no está sobre la mesa”.

Cabe recordar que Universidad Católica ya sumó a Daniel González como refuerzo para el segundo semestre, pero al llegar en calidad de Sub 21 no utiliza una de las tres plazas de refuerzos que permiten las bases del Campeonato en la ventana de fichajes de mitad de año.

