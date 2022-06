Todos los detalles del juicio que enfrentarán Joseph Blatter y Michel Platini por el FIFA Gate

,El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, así como el de la UEFA, Michel Platini, iniciarán su defensa, luego de ser señalados por fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación de documentos.

Los mandatarios tendrán que arrancar su juicio, tras el escándalo que se desató por el mal manejo de las organizaciones deportivas, denominado FIFA Gate.

Luego de varios años, los exmandatarios se presentaron en Suiza para comenzar su comparecencia con las autoridades.

Es probable que la audiencia se prolongue hasta el 22 de junio, y el 8 de julio se dictaría la sentencia para ambos.

El suizo Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y Michel Platini, ex titular de la UEFA, corren riesgo de ser condenados a cinco años de prisión por el pago ilícito de 1,9 millones de euros en 2011 de la entidad que rige el fútbol mundial al astro francés. pic.twitter.com/Z8K1F0EnzP

El caso tiene como eje central el pago de cerca de dos millones de euros hechos por Blatter a Platini, en 2011, por supuestos trabajos de asesoramiento, los cuales se hicieron entre 1998 y 2002.

La Físcalia helvética consideró que existe un posible fraude, al creer que se perjudicó el patrimonio de FIFA, lo que enriqueció de forma ilegal a Michel, exfutbolista francés.

Ambos exdirectivos podrían enfrentar una sentencia de hasta cinco años de prisión, así como el pago de una multa.

Recordemos que, en 2015, el comité de ética de la FIFA suspendió a Blatter, y su lugar fue tomado por Gianni Infantino, actual presidente de la organización de fútbol.

De la misma manera Platini fue inhabilitado por ocho años, en los que no podía ser parte de ninguna empresa que esté ligada al fútbol.

“El balompié no es sólo tocar la pelota, tiene un aspecto social y cultural muy importante. Es una escuela de la vida. Disciplina y respeto al equipo, al entrenador, al árbitro y al contrario. Es un juego de combate, como la vida, pero con deportividad. Puede ayudar a la sociedad y lo hemos logrado.

“La FIFA no era una mafia. Fueron personas individuales las que resultaron imposibles de controlar. En la FIFA que yo me encontré trabajaban 11 personas, y ahora son 800. En el fútbol aquél no había problemas, porque no había dinero. Quizás deberíamos cambiar la organización básica, con un código de obligaciones para ser controlados desde fuera”.

— Joseph Blatter, expresidente de la FIFA