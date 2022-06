Eduardo Carlezzo, el mejor defensor del fútbol chileno

Más allá de lo que ocurra este viernes con la decisión de la Fifa respecto de Byron Castillo y su participación en la selección ecuatoriana, la presentación de Chile ante el órgano rector ha instalado a Eduardo Carlezzo como un protagonista de la historia.

El abogado brasileño se ha convertido en un personaje que ha trascendido fronteras, no sólo por la investigación que ha llevado adelante para demostrar que el lateral del Barcelona de Guayaquil nació en Colombia, sino también por sus cinematográficas puestas en escena, como la eterna conferencia de prensa que dio el martes por la tarde y que ayer aún repercutía en medios ingleses como The Sun o el Daily Mail, y alemanes como Bild. Sin embargo, si bien no era conocido por el público futbolero nacional, el jurisconsulto era bien conocido en el ambiente del balompié chileno.

Por lo pronto, Carlezzo ha trabajado con Colo Colo y Universidad Católica, entre otros importantes clubes de la escena local, hace una década.

Con su estudio, que lleva su apellido, ha asesorado y llevado adelante varios procesos, referidos a los derechos de solidaridad, de formación y otros. Cuando se trata de ir en busca de pagos pendientes e incobrables, ahí está la empresa del brasileño, siempre atenta a ofrecer sus servicios para conseguir que se concrete la cancelación de dineros.

“Cuando se trata de ir a recuperar incobrables, es garantía de éxito”, dice el dirigente de un club que ha ocupado los servicios profesionales de Carlezzo Advogados, firma con sede en Sao Paulo, donde siempre están con los radares en alerta para ofrecer asesoría.

Otro habitual cliente del brasileño asegura que Carlezzo ocupa una estrategia agresiva y que desborda confianza al aproximarse a los clubes. “Por ejemplo, ofrece cobrar alguna deuda a cambio de un porcentaje que es decreciente en la medida de que pasan los meses. Y, generalmente, consigue el objetivo dentro del primer mes, que es cuando le corresponde una comisión mayor”, detalla.

Carlezzo comenzó su carrera jurídica en 2002, a poco de egresar de la Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, en Erechim Rio Grande do Sul. Su primer trabajo lo realizó en Porto Alegre, en una consultora económica, trabajando en temas relacionados con la planificación empresarial y fiscal, asesorando en varias operaciones de fusiones y adquisiciones, actuando también en algunos casos de defensa de competencia. En paralelo, hacía un posgrado en la Fundação Getulio Vargas, saliendo con un MBA, mención Derecho Empresarial y Económico.

La experiencia en Derecho Corporativo le dio a Carlezzo la capacidad de ver los negocios de forma más amplia y estratégica, favoreciendo sus actividades en el mercado deportivo, sector al que comenzó a dedicarse exclusivamente en 2004, año en que también lanzó su primer libro, jurídico, donde aborda las relaciones del deporte con el mundo empresarial, cuyo título es “Derecho Deportivo Corporativo”, dedicado, entre otros aspectos, a la transformación de los clubes en sociedades anónimas.

Desde entonces, ha participado y asesorado en un amplio abanico de actividades y negocios en el deporte, que van desde la asesoría a deportistas y clubes, hasta agentes, empresas y federaciones, entre otros, con una fuerte presencia en el fútbol sudamericano, siendo su fuerte los asuntos internacionales relacionados con procedimientos ante la Fifa, la Uefa, la Conmebol y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ha participado en algunos de los casos más relevantes del fútbol sudamericano en los últimos años, como la defensa de Boca Juniors por los incidentes en el partido de la Copa Libertadores 2015, contra River Plate, y el caso contra Nelson Cabrera, en las Clasificatorias rumbo a Rusia, también defendiendo los intereses chilenos. Entre sus clientes también están las casas de apuestas internacionales, en su aterrizaje en los mercados sudamericanos.

Si bien no es el único en una especialidad del derecho que se ha hecho cada vez más técnica, en el panorama futbolístico de estas latitudes saltan inmediatamente los nombres del propio Carlezzo y el del argentino Daniel Crespo, quien, precisamente, trabaja en la defensa de la Federación Ecuatoriana.

Carlezzo apuesta a anotarse otro triunfo en la Fifa con el “Caso Castillo”. Si logra la victoria, se podría meter en la historia del fútbol chileno.