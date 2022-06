“Le gustaron las empanadas y el pebre”: la madre de Nayel Mehssatou revela el lado más chileno del nuevo jugador de la Roja

Michelle Sepúlveda, médico chilena residente en Bélgica y madre del futbolista Nayel Mehssatou, reveló detalles del lado más chileno del nuevo jugador de la Roja.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Sepúlveda contó que la primera vez que el lateral derecho del Kortrijk visitó nuestro país “fue en sus primeros meses de vida, así que él no tiene ese recuerdo. Cuando tenía unos 10 años comenzaron sus recuerdos de Chile”.

“Lo que más recuerda de esas visitas es que mi papá, que vive en Calbuco, le enseñó a andar a caballo. Nunca se le olvidó eso. También recuerda el campo, el lago, las montañas. De eso hablaba siempre”, agregó.

En cuanto a comidas, la madre del nuevo futbolista de la Selección dijo que “Nayel come de todo, pero es fanático del arroz. Pero de Chile le gustaron dos cosas: las empanadas y el pebre”.

Más allá de los nexos con Chile, Michelle Sepúlveda dio a conocer otro aspecto relevante de la vida de su hijo. “Nayel quería jugar, pero también entrar a la universidad para estudiar veterinaria. No lo dejaron. Es decir, fue a consultar y el decano de la universidad le dijo que era incompatible ser deportista de alta competencia y estudiar para ser médico veterinario. Y la verdad es que es cierto. Tal vez en el futuro Nayel opte por entrar a estudiar porque le encantan los animales”.

Barcelona, la UC y Colo Colo

Al ser consultada por los gustos futbolísticos de su hijo, Michelle Sepúlveda declaró que “era fanático de Barcelona y le gustaba ver a Lionel Messi. Pero en su pieza tenía un póster de Alexis Sánchez, claro que con la camiseta del Barça”.

Por otro lado, Patricio Sepúlveda, tío de Nayel que vive en Chile, contó que en la familia chilena del lateral de 19 años hay hinchas cruzados y albos. “Conoce poco. Nosotros tampoco somos muy fanáticos y por eso no hemos influido en él. Mis papás estudiaron en la Católica y son simpatizantes de ese equipo. Yo soy más colocolino, pero no fanático. Me gustaría verlo jugar algún día ahí, pero no es algo que me quite el sueño”, dijo.