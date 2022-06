Matías Rodríguez anuncia su retiro del fútbol y le deja un recado a la U

Matías Rodríguez, ídolo de Universidad de Chile, anunció este martes su retiro del fútbol profesional. A sus 36 años, el defensa más goleador en la historia de la U decidió colgar los botines al no sentir deseos de seguir jugando.

“Di un par de vueltas, la estiré, pero la decisión ya está tomada. Quiero estar con mi familia, ya no tenía ganas de jugar por jugar. Sólo lo hubiera hecho si me llamaba la U y sabía que eso era difícil”, confesó el argentino en conversación con En Cancha.

En la misma entrevista, Rodríguez contó que en enero de este año tuvo una opción concreta para volver a la U. “Estuve muy cerca, viajé a Chile y estaba en el hotel esperando que me digan para hacer la revisión médica. De repente, me pidieron que espere unos días y yo no podía hacerlo”, explicó.

Matías Rodríguez

En cuanto a su futuro, el campeón de la Sudamericana 2011 con los azules comentó que se está preparando para ser director deportivo y que le gustaría cumplir dicha función en Universidad de Chile.

“Claro que me gustaría. Me parece que el puesto de director deportivo es fundamental: que esa persona tenga un objetivo claro, de manera conjunta con la dirigencia. Que esté constantemente pensando en mejoras para el club, buscando soluciones para posibles problemas”, declaró.

Matías Rodríguez jugó 339 partidos oficiales y se matriculó con 57 tantos, lo que lo posiciona como el defensa más goleador en la historia de la U. En cuanto a títulos, conquistó las siguientes coronas con la camiseta azul: Apertura 2011, Clausura 2011, Copa Sudamericana 2011, Apertura 2012, Copa Chile 2012-2013 y 2015, Supercopa 2015 y Clausura 2016-2017.

