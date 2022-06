“¿Me vas a explicar a mí lo que es un trabajo en equipo?”: áspero debate entre Borghi y Fouillioux por la importancia de Brereton en la Roja

Una áspera discusión protagonizaron Claudio Borghi y Gonzalo Fouillioux al debatir sobre la importancia de Ben Brereton Díaz en la Roja. Mientras el “Bichi” manifestó que el delantero del Blackburn Rovers aún no está en condiciones de salvar a la Selección, “Fullú” recalcó lo importante que fue “Big Ben” en ciertos pasajes de las últimas eliminatorias y que el medio local chileno no ha sido capaz de formar a un atacante de su nivel.

Durante la edición de ayer martes de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, los panelistas presentes analizaron lo que dejó la gira por Asia para la Roja. En ese contexto, Borghi le bajó el perfil a las buenas sensaciones que dejó Nayel Mehssatou e hizo un llamado de atención al medio chileno por no poder formar jugadores del mismo o de mayor nivel que los “nacionalizados” que en el último tiempo se han integrado a la Selección.

Con ello se desató la discusión entre Borghi y Fouillioux, la que se concentró en el caso de Brereton.

Fouillioux: Estamos intercambiando ideas y yo escuché algo muy parecido cuando apareció Brereton. Cuando apareció Brereton, se transformó en un jugador importantísimo y no fuimos capaces de formar un jugador como él.

Borghi: Para mí Brereton todavía no está a la altura de salvar a la Selección.

Fouillioux: Yo no he dicho de salvar a la Selección, pero sí para ser un jugador titular y ganarle la pulseada a otros como Iván Morales.

Borghi: Te la doy. Si Brereton se pone el equipo al hombro, hace goles y supera a algunos, pero yo digo que todavía no es una solución.

Fouillioux: Yo creo que para un pasaje de la clasificatoria claramente fue una solución.

Borghi: Bueno, si lo es para vos, está bien, pero déjame dar mi punto de vista. Para mí no. Para mí un fenómeno es un tipo inamovible, que juega todos los partidos bien, que hace goles, que da pases. Para mí Ben no está en esa escala.

Fouillioux: Yo no digo que fue un fenómeno, digo que fue un jugador muy útil.

Ben Brereton (AgenciaUNO)

Borghi: Pero muchos fueron útiles. Gonzalo, no quiero discutir con vos. Yo te digo lo que pienso, si vos crees que Ben es una solución, bárbaro.

Fouillioux: Creo que ha sido una enorme solución para la selección chilena.

Borghi: Mira que Chile no clasificó al Mundial.

Fouillioux: Bueno, pero no es culpa de Brereton. Obviamente es un proceso larguísimo y él en un tramo aportó goles, aportó otra energía. Lo han dicho los propios jugadores.

Borghi: Yo nunca te dije que fue culpa de Ben. Yo digo que hablas de una selección importante cuando se clasifica al Mundial.

Fouillioux: Sí, pero se clasifica en conjunto al Mundial. No un futbolista.

Borghi: ¿Me vas a explicar a mí lo que es un trabajo en equipo, Gonzalo? Ya sé que se trabaja en conjunto…

Fouillioux: Le estamos dando otra valoración a un jugador, básicamente.

Borghi: Yo esto lo empecé a jugar a los 8 años, sé perfectamente quién juega a mi costado, quién juega atrás, quién juega adelante, sé que dependo de un tipo que marca… o sea, más que yo de jugar en equipo no sabes. Yo no estoy diciendo que no se clasificó por Ben, yo digo que si traes a un tipo de afuera tiene que ser mucho mejor de lo que tienes dentro del plantel. Si están jugando Alexis y Vargas en su mejor momento, ¿Juega Ben?

Luego de un par de intervenciones de otros panelistas cuestionando esa última intervención de Borghi, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 quiso cerrar su opinión sobre Ben y su relevancia en la Roja con las siguientes palabras: “Estoy poniendo ejemplos. Nosotros con 22 años no tenemos nada porque trabajamos tan mal que va a ser muy difícil tener. Y no lo digo por ahora, creo que en cuatro años más tener un jugador de 22 años jugando en la Selección va a ser imposible, salvo que salga un marciano, un completamente diferente”.

[ “Jugó sucio”: furia en Perú por maniobra del arquero australiano en los penales del repechaje ]