Desclasifican pelea entre jugadores de Perú tras la eliminación ante Australia: “Se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separar”

En Perú sigue siendo tema la eliminación ante Australia en el repechaje mundialista a Qatar 2022, sobre todo después que un medio de dicho país asegurara que hubo una pelea a golpes entre jugadores luego de la derrota en la tanda de penales.

Francisco “Paco” Bazán, exfutbolista y actual rostro de la TV peruana, aseguró que hubo un pleito al interior del plantel comandado por Ricardo Gareca. Es más, incluso sostuvo que nadie hizo nada por separar a los dos jugadores involucrados en la pelea.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas. Los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, partió manifestando Bazán. en su programa “El Deportivo” del canal ATV.

“Ha habido mucha tristeza. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separar”, continuó el exarquero, quien formó parte del plantel de la selección de Perú en la Copa América 2001.

“No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños”, finalizó quien durante su carrera como futbolista profesional defendiera las camisetas de Universitario, Anorthosis y Juan Aurich, entre otros.

Cabe recordar que tras igualar sin goles tanto en el tiempo regular como en el alargue, Perú y Australia definieron el partido válido por el repechaje a Qatar 2022 a través de la tanda de penales. En dicha instancia, los “Socceroos” se impusieron por 5-4, con una destacada performance del arquero Andrew Redmayne.