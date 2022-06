Juan Román Riquelme en llamas con el posible fichaje de Arturo Vidal en Boca: “Nació para jugar en este club”

Sigue tomando fuerza lo de Arturo Vidal a Boca Juniors. Y es que Juan Román Riquelme, máximo ídolo “xeneize” y actual vicepresidente del poderoso club argentino, lanzó una particular declaración sobre el futbolista chileno que aún pertenece al Inter de Milán.

En una entrevista con ESPN Argentina, a Riquelme se le preguntó por la opción del “King” y su respuesta fue la siguiente: “Vidal nació para jugar en este club, de ahí a que le podamos pagar es otra cosa, pero nació para jugar acá. (Édinson) Cavani nació para jugar acá”.

Por lo mismo, a Román se le preguntó si es que esos posibles fichajes se harían más factibles contando con esfuerzos por parte de los jugadores involucrados, ante lo que expresó que “escucho muchas cosas, me comentan, pero nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado”.

“Vamos a intentar trabajar de la mejor manera, vamos a cuidar nuestro club muchísimo, parece complicado cuando uno dice que agarró un club con deuda, pero después de dos años armamos un gran plantel, con jugadores de categoría y estamos muy contentos con lo que tenemos”, complementó.

“Es lo mismo que me pregunten si me gustaría que Messi jugara en Boca”

Minutos después de las citadas declaraciones, a Juan Román Riquelme se le volvió a consultar por el caso de Arturo Vidal y se le preguntó directamente si es que ya se ha puesto en contacto con el mediocampista que busca desvincularse del Inter de Milán.

“Yo hablo con muchos futbolistas, pero hay que tener en cuanta una cosa. Nosotros tenemos todos los cupos de extranjeros cubiertos. Podemos tener seis extranjeros en el fútbol argentino, hoy tenemos cinco porque (Frank) Fabra ya es argentino, pero el 30 de junio (Jan) Hurtado termina el préstamo en Brasil y vuelve a nuestro club, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. Por hoy no podríamos traer a nadie”, respondió.

Ante la insistencia de los periodistas por la situación del “King”, el actual vicepresidente “xeneize” expresó que “es lo mismo que me pregunten si me gustaría que Messi jugara con la camiseta de Boca, si Vidal me gustaría, si Cavani, si Suárez, Y sí, si son estrellas, cómo no voy a querer que jueguen con la camiseta de mi club. Pero de ahí a que pase es otra cosa”.

Pero volvió a poner sobre la mesa el tema de los extranjeros. “Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar. Hacemos las cosas con calma”, estableció.