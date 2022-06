Luka Tudor insiste: “La llegada de Holan pone nerviosa a la gente de Colo Colo”

Luka Tudor, exfutbolista y actual comentarista deportivo, criticó el nivel que exhibió Colo Colo en la igualdad sin goles ante Deportes Temuco en el Monumental por Copa Chile e insistió que la llegada de Ariel Holan a la UC genera preocupación en Macul.

Durante su participación en la edición de este lunes de “Los Tenores”, el exdelantero partió reprochando a Maximiliano Falcón por el encontrón con Gustavo Quinteros, durante el encuentro ante Temuco.

“A mí me parece que él tiene un descontrol, entonces se justifica diciendo ‘la gente me conoce, sabe que soy así’, pero no, te conoce así, pero estás perjudicando al equipo. Eso te va generando dentro del equipo una calentura. Yo creo que Quinteros se equivocó en la forma, pero lo entiendo”, expresó Tudor.

“La verdad es que tener un jugador así, que te hincha las pelotas a cada rato, que tu no sabes si te vas a quedar con diez, y que cada pelota profunda es una complicación”, agregó.

Tras ello, el exfutbolista de la UC se lanzó con su teoría. “A Colo Colo no lo vi bien, no lo veo bien hace un par de partidos. Lo vuelvo a decir, me mataron por decirlo, pero lo vuelvo a decir: la llegada de Holan pone nerviosa a la gente de Colo Colo. No el equipo en sí que está jugando, pero se sabe que Holan es un técnico exigente y exitoso, que lleva al nivel máximo. Además, están llegando jugadores de buen nivel”, estableció.

“Yo creo que cualquier equipo que viene con cuatro campeonatos atrás se puede recuperar. Es verdad, son diez puntos, pero cuidado, queda harto”, añadió.