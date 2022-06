Así fue la loca fiesta de Jack Grealish, jugador del Manchester City, con 116 botellas de champagne

Al inicio de la temporada pasada, el Manchester City se hizo con los servicios del atacante inglés Jack Grealish, en una de las transferencias más caras en la historia de la Premier League.

Y es que, los ciudadanos pagaron una cifra cercana a los 120 millones de dólares por su carta, pero el rendimiento en el terreno de juego no fue el esperado.

De 39 encuentros disputados como jugador del City, Jack solo cosechó seis tantos, así como cuatro asistencias, un promedio por debajo de lo esperado.

Además, Grealish fue señalado por la prensa inglesa, al aseverar que el jugador inglés se iba de fiesta, constantemente.

Incluso, a Pep Guardiola, entrenador del City, se le cuestionó en diversas ocasiones por el comportamiento de Jack.

Sin embargo, el timonel español defendió en todo momento a su pupilo, dejando de lado los problemas de indisciplina que tuvo Grealish.

“Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no mostró exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo. Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos. Les multaré porque no me invitaron.

“Siempre se habla de estadísticas. Los jugadores de hoy en día sólo juegan por sus estadísticas, pero ése es el mayor error que pueden cometer. Las estadísticas son sólo un dato que tenemos, pero hay jugadores que hacen mejor a su equipo sin aparecer en las estadísticas. No lo compramos para que marcara 45 goles. No tiene las cualidades para eso, pero tiene otras”.

— Pep Guardiola, técnico del Manchester City