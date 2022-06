No le cierra las puertas a Colo Colo: las condiciones de Leandro Benegas para llegar al cuadro albo

La destacada campaña que está realizando Leandro Benegas en Independiente de Avellaneda puso al delantero argentino nacionalizado chileno en carpeta de Colo Colo de cara a esta segunda parte de la temporada 2022.

En ese sentido, el ex atacante de Universidad de Chile no cerró la puerta a la chance de arribar al Cacique, al asegurar que se deben dar varias cosas para dejar el elenco trasandino.

“Tiene que existir una oferta que le convenga a Independiente y también a mí. Yo me mantengo al margen. Le pedí a mi representante que vea esos temas, pero yo acá estoy pasando por un buen momento. Además, ya llevamos cuatro fechas y en Chile no empieza la segunda rueda”, reconoció el mendocino a Las Últimas Noticias.

“Si a todas las partes les conviene, se analizará. Varias partes tenemos que estar de acuerdo si es que llega una oferta de Colo Colo. Por más intenciones que pueda tener el técnico, la realidad es que me quedan seis meses de contrato, la realidad es que me quedan seis meses de contrato en Independiente. Entonces se tiene que dar cosas”, añadió.

Sobre su momento en el Rojo, sostuvo: “Estoy disfrutándolo, con muchas ganas de seguir aportando desde donde me toca. La verdad, estoy contento de poder devolver la confianza a toda la gente que creyó en mí para llegar a Independiente. Trato de mantener el equilibrio. Tenía la posibilidad de jugar en Chile, pero no se dio. Y me tocó después agarrar de ir a la segunda de China. Estaba todo listo. En eso estaba, armando los papes y recibo un llamado del mánager de Independiente para contar conmigo”.

Por último, sobre la posibilidad de volver a ser nominado a la Selección chilena, dijo: “Nadie ha conversado conmigo. La verdad es que he estado siguiendo lo que ha hecho la selección. Uno se pone contento cuando suena mi nombre o alguien te pregunta por esa posibilidad. Pero sigo trabajando y si se llega a dar, nunca le voy a decir que no a la Roja. Estuve en un par de microciclos y estuve en la banca ante Colombia”.