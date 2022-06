Colo Colo busca reforzar convicciones antes de jugarse el año internacional

Colo Colo no pasa por su mejor momento, tanto dentro como fuera de la cancha. Al declive futbolístico en la recta final del primer semestre, se suma un mercado de pases donde, además de no tener altas, ha debido lidiar con el enojo de su principal figura, Pablo Solari, por no permitirle emigrar al América.

La preocupación por el retraso en la conformación del plantel cunde en el Monumental, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones su entrenador, Gustavo Quinteros. Claro, entre hoy y el martes se jugará buena parte de sus opciones en dos de los tres desafíos que le quedan de aquí a fin de año.

Esta tarde, desde las 18:00 horas, el “Cacique” buscará evitar el bochorno y avanzar a octavos de la Copa Chile. Para eso, debe vencer en el Germán Becker a Deportes Temuco, equipo de la Primera B, mientras que con un empate, sea cual sea el marcador, habría definición mediante lanzamientos penales.

Los “albos” llegan al partido ante el “Pije” con un último mes para el olvido, ya que no saben de victorias desde el 14 de mayo, cuando golearon en casa a Coquimbo Unido por 4-0. Desde entonces, fueron apabullados en Buenos Aires por River Plate (4-0) y perdieron en Macul contra Fortaleza (4-3), por la Libertadores, igualaron en Rancagua con O’Higgins (1-1) y en Pedrero con Ñublense (0-0), por el Campeonato Nacional, y no pasaron del cero en el duelo de ida frente a los temuquenses, por el certamen copero local.

Estos cinco lances sin conocer el triunfo constituyen la peor racha del cuadro colocolino desde septiembre/octubre de 2020, en plena pelea por no descender y, a la vez, disputando el máximo torneo continental. En esa oportunidad, la seguidilla sin festejos se extendió por ocho choques, con seis derrotas y dos paridades.

Cortar esta sequía es primordial, no sólo para no quedar eliminado a manos de un elenco de la segunda categoría, sino también para no llegar con el ánimo por los suelos a otro de los grandes objetivos en lo que resta de temporada. La próxima semana, el “Popular” recibirá a Internacional de Porto Alegre por la Sudamericana, con la obligación de obtener un buen resultado para viajar con chances a Brasil.

Todo esto, con una plantilla despotenciada en relación al arranque del 2022, dada la sensible baja de Emiliano Amor por un par de meses, lo cual ha obligado a Blanco y Negro a ir por un reemplazo en esta ventana de fichajes. En este ámbito radica la inquietud del DT argentino-boliviano, quien ayer volvió a ser consultado reiteradamente en conferencia, bajando un cambio respecto a la molestia expresada luego de la igualdad sabatina con los sureños.

“Estoy todo el tiempo en contacto con el director deportivo (Daniel Morón) y él está trabajando en ese tema. Está tratando de solucionar el problema lo antes posible”, indicó el técnico. “El trabajo de buscar los jugadores y pasar los nombres ya lo hice. En las negociaciones no me puedo meter”, agregó.

En cuanto a los refuerzos, sigue la danza de apellidos. El defensa venezolano Jhon Chancellor, quien quedó libre del Zaglebie Lubin de Polonia, es la última carta que asoma.