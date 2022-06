Los “puntos de quiebre” para un Wimbledon poco tradicional

El próximo lunes arranca Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, donde el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic seguirán con su disputa histórica por ser el tenista más ganador de todos los tiempos. Con 22 y 20 títulos en “majors”, respectivamente, podrían toparse en la final, ya que son los dos primeros sembrados, considerando las bajas de Daniil Medvedev, por el bloqueo a los rusos por la invasión a Ucrania, y del alemán Alexander Zverev, por la grave lesión sufrida en Roland Garros.

En el cuadro femenino, los ojos estarán puestos en Iga Swiatek. Con apenas 21 “primaveras”, la polaca está teniendo un año de ensueño, donde suma 35 victorias seguidas -no pierde desde el 16 de febrero-, que le permitieron coronarse en Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma y en el “major” parisino.

Por el lado de Chile, las cartas son Cristian Garin y Alejandro Tabilo. “Gago” llegó a octavos en la versión pasada, su techo en los torneos “grandes”.

Nombres más o menos, la 135ª edición del certamen londinense estará marcada por los cambios. Algunas tradiciones empiezan a quedar atrás.

Nadie suma, varios restan

Debido a la invasión a Ucrania, el país anfitrión vetó a los tenistas rusos y bielorrusos, entre ellos, al número uno del mundo, Daniil Medvedev. La decisión no le gustó para nada a la ATP ni a la WTA, por lo que determinaron que el torneo no entregará puntos para el ranking. Uno de los grandes perjudicados será Novak Djokovic, quien perderá las 2.000 unidades conseguidas el año pasado, mientras que Cristian Garin cederá 180 positivos y sufrirá una brusca caída en el escalafón.

El pasto ya no es tan sagrado

Una de las grandes tradiciones de Wimbledon establecía que el court central y la cancha número uno estaban reservadas sólo para los partidos. Sin embargo, para esta edición se decidió permitir los entrenamientos en las dos pistas principales del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La determinación tiene como objetivo un mejor agarre sobre el césped, debido a lo resbaladizas que estuvieron estas dos canchas en 2021, produciendo lesiones, entre ellas, la de Serena Williams.

No more “Middle Sunday”

Otra de las grandes tradiciones era que el primer domingo del torneo, es decir, el séptimo día, era para descansar. No obstante, esta vez el certamen londinense no tendrá asueto y se disputará durante 14 días. Esta jornada libre solamente no se respetó en cuatro ediciones anteriores, en 1991, 1997, 2004 y 2016, aunque en esas ocasiones se dispuso jugar en horas dominiciales debido a la lluvia, para no retrasar el campeonato.

Tod@s junt@s

Relacionado con el punto anterior, históricamente los cuartos de final del torneo británico se desarrollaban separados por género. El martes de la segunda semana jugaban las damas, mientras que al día siguiente se llevaba a cabo la ronda de los ocho mejores de los varones. Sin embargo, ahora hombres y mujeres disputarán entrelazados sus boletos para las semifinales durante esas dos jornadas.