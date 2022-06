“¡Usted es un chanta!”: el duro encontrón en vivo entre Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao

Un duro intercambio de opiniones sostuvieron el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello y el director deportivo nacional Francis Cagigao en el programa Los Tenores de Radio ADN.

En el espacio, el español le pidió unos minutos al comunicador para responderle por las columnas de opinión que ha escrito.

“Voy a ir a lo que le pedí a la radio: 10 o 12 minutillos para poder contestar o replicar”, señaló Cagigao.

“No, esto a mí no me lo dijo nadie. Yo no voy a escuchar un discurso suyo de 12 minutos. Además, eso yo lo escribí en La Tercera”, expresó el periodista.

“Tengo 15 meses de ataques personales tuyos y si ahora que estamos cara a cara, mirándonos a los ojos, no quieres hablar de cosas que usted ha dicho...”, manifestó Cagigao.

Tras esto, el hispano indicó que “ha habido muchísima desinformación, que yo prefiero llamar mentira, basado en la nula investigación periodística”.

“Siempre fui muy respetuoso públicamente con la prensa, en el caso concreto contigo no te he replicado nunca, y ahora sería mucho pedir un minuto por mes, pero intentaré ser lo más breve posible, apuntando solo a las faltas de respeto, la desinformación y a la inexistente investigación periodística”, agregó.

Al respecto, afirmó que “el primer día que llego al país se me acusa de utilizar un medio designado a diplomáticos y celebridades para salir del aeropuerto. Primero, el protocolo de salida de aeropuerto no lo pongo yo, lo pone la ANFP”.

Tras esto, desde el estudio le pidieron a Cagigao que fuera una conversación y no un monólogo.

“¿Vamos a quedarnos con esas nimiedades?”, le consultó Guarello.

“Yo pedí estos 10 minutos”, afirmó el español. “Después de esos 10 minutos yo voy a poder responder a todas sus preguntas”, añadió.

“¿Por qué no elige las cosas importantes y dejamos las nimiedades?”, le reiteró el periodista.

“Me vinculaste a representantes desde ese mismo día”, le señaló el español.

“Perdón, a usted lo trajo un representante”, le replicó el comunicador.

“No, a mí no me trajo un representante. Pablo Milad es el que me llama”, remarcó Cagigao.

“Los representantes no influyen en mi trabajo. No influyen en decisiones profesionales. Si vosotros no podéis investigar bien, es vuestra culpa. Y yo te ofrezco una cosa desde hoy. Si tú encuentras un mínimo índice de corrupción, ya no en mis 15 meses aquí, sino en mi vida, yo me retiro del fútbol”, afirmó el director deportivo nacional.

“¡Hablemos de las cosas importantes!”, exclamó Guarello.

“No grites. Por favor, al borde de la histeria, no”, señaló Cagigao.

“¡Puras tonterías!”, manifestó el periodista.

“Sigue con vuestra histeria”

Posteriormente, se vivió otro cruce entre el periodista y el director deportivo nacional, en medio de una nueva discusión.

“¡Vamos al tema fondo, Cagigao!”, exclamó el periodista.

“Usted es un mentiroso”, le señaló el director deportivo nacional.

“¡Y usted es un chanta!”, manifestó Guarello.

“Sigue con vuestra histeria”, le respondió el español.

“Sigue hablando un montón de cosas y se ríe”, afirmó el comunicador.

“¿Dónde estamos en Sudamérica? ¿Cuál es su gestión? Analicemos su gestión. ¿Donde quedó Chile?”, manifestó el periodista.

“Séptimo. ¿Y cuándo llegué? Séptimo”, concluyó Cagigao.

Revisa el debate entre Guarello y Cagigao