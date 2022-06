La fuerte depresión de Gerard Piqué, luego de su separación con Shakira

Hace algunos días, Gerard Piqué y la cantante colombiana, Shakira, anunciaron el final de su relación sentimental, luego de diversos problemas que surgieron entre ellos.

La situación se encendió cuando la prensa española habló de una infidelidad, lo que detonó más un rompimiento entre el jugador y la famosa.

Desde hace algunos meses corrió el rumor de una posible separación, pero en ningún momento se consolidó esa ruptura

Sin embargo, la presión social orilló a la pareja a revelar lo que estaba pasando, por lo que sacaron un comunicado de prensa en el que detallaron su adiós.

Recordemos que Piqué y Shakira son padres de dos pequeños, Milán y Sasha, quienes, de momento, estarán bajo el cuidado de su madre.

Los rumores señalaron que el futbolista del Barcelona le habría sido infiel con la madre de Gavi, compañero de Piqué en el club.

Aunque, otros medios comentaron que se trataba de una joven de 20 años, quien, actualmente, es estudiante y azafata.

Pero la verdad no ha salido a la luz y todo lo demás son especulaciones, que han aumentado el interés de los fans del español.

Fuentes cercanas a Gerard han comentado que el defensor está destrozado, situación que tiene preocupada a la directiva blaugrana, pues no quieren ver así a uno de sus referentes en el vestidor.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlos como un hombre frívolo, sin sentimientos que no siente nada”.

— Joan Laporta, presidente del Barcelona