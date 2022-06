DT de la “U”, contento como si fuera la Champions: “Lo importante era la clasificación...”

A pesar de las dudas en el resultado general, Diego López, el actual entrenador de Universidad de Chile, se declaró satisfecho en conferencia de prensa tras el empate 2-2 de su equipo ante General Velásquez en Santa Laura.

Una dura llave vivió el cuadro laico contra los de San Vicente, el nuevo entrenador de los estudiantes habló sobre los goles sufridos: “Nosotros queríamos mejorar lo del partido anterior. Recibimos menos tiros, es verdad que hubo dos goles, pero me parecieron dos errores puntuales nuestros. Antes de hablar primero los veré”, afirmó el técnico de la U.

Al estratega también se le consultó sobre la actualidad del arco azul: “A mi Campos es un arquero que me gusta mucho, su desempeño es bueno, me da confianza. Galindez no está entrenando con nosotros, no voy a volver a hablar de todo lo que pasa. El arquero que tengo es él”, sentenció.

Sobre el esquema de juego que busca emplear, aseveró que “sale un jugador de calidad y entra otro de calidad, no hay que bajar la intensidad, hay que acelerar y esto fue lo que no me gustó de este partido”.

“Lo importante es la clasificación”

El uruguayo también tuvo elogios para el rendimiento de Israel Poblete: “Es un jugador completo, se vio en el segundo tiempo, lo pusimos por derecha y metió un golazo, conoce la posición y no tengo duda que pueda jugar por cualquier lado”, señaló el charrúa.

La conclusión que saca en sus primeros dos partidos es positiva de todas formas, mencionando “que hubo menos tiros contra el arco, el equipo estaba más sólido y lo más importante es la clasificación”, finalizó el entrenador. Ahora la “U” trabajará para el estreno en el Campeonato Nacional, donde el cuadro de La Cisterna enfrentará a Unión La Calera, colista del torneo de Primera División (Aton).