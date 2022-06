Los términos de Guarello: admite que renunció en buenos términos a Radio ADN e invita a Cagigao a una nueva entrevista

La polémica entrevista a Francis Cagigao en la edición de “Los Tenores” del 23 de junio trajo innumerables coletazos y uno de ellos fue la renuncia de Juan Cristóbal Guarello, pero no sólo de él, sino que también de Luka Tudor.

En un audio filtrado que se viralizó en redes sociales, el exfutbolista dijo estar al tanto, con anterioridad, de cómo iba a ser el enfrentamiento entre el funcionario de la ANFP y su compañero de panel.

Las definiciones de Guarello

En una editorial que entregó el periodista en Direct TV, aseguró que “yo renuncié a Radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo fundamentalmente por un desgaste a lo largo de tantos años trabajando ahí y una serie de polémicas y la última obviamente tuvo que ver”.

[ Radio ADN confirma que Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor presentaron sus renuncias ]

Agregó que “no tengo ningún elemento para sostener encerrona y nada, hubo un acto a parte que no tiene que ver con la gente de la radio, yo no me voy enojado con la radio ni sintiéndome víctima de algo, me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, cosas donde no las hay”.

“Simplemente una desprolijidad, problemas (...) yo di el paso al costado y me quedo muy tranquilo con esa decisión”, precisó.

“Con respecto a lo de Cagigao admito que perdí el control y que me vi sorprendido (...) invitar aquí a Cagigao a tener una entrevista cara a cara sin sorpresas, él con sus antecedentes y yo con los míos, hablando de todo lo que quiera”, terminó su editorial.